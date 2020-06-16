誆「世界末日」買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪僕人性奴

記者張君豪／台北報導

自稱是中華中正黨的榮譽主席「少龍」（本名徐浩城，60多歲），16日凌晨遭刑事局偵一大隊在台北市文山區興隆路4段逮捕到案，警方查出他開設宗教自稱「五教共主」，要信徒叫他「主人」並經常要信徒觀看電影《末日預言》，宣稱地球即將毀滅、要信徒花錢購買太空梭、求生物資，「主人會帶大家去少龍的星球」；警方長期蒐證，查出龍少成立「仙女班」並訂立「宮女宣誓詞」，涉嫌性侵猥褻女信徒。

▲警方查扣中華中正黨自稱榮譽主席少龍家中8千萬元現金，及仙女班宮女規章。（圖／記者張君豪攝）

▲警方查扣中華中正黨自稱榮譽主席少龍家中8千萬元現金，徐男瞎扯要買太空梭帶大家離開地球居可募資近億讓警方嘖嘖稱奇。（圖／記者張君豪攝）

警方根據少龍女信徒出面指控調查，發現龍少在教團內成立「仙女班」，只招收30歲以下、且須沒有性經驗的處女，才能入班修練成為「仙女」，這些仙女見到龍少教主須下跪請安，且必須穿著制服，看到教主還必須稱呼「主人」並自稱「僕人」；警方調查，仙女班招收女信徒10年間來來去去超過2百人。

少龍並頒布「道公公女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章，要求入宮仙女不得與家人、朋友聯絡，利用信徒敬畏教主的心理，儼然把這些入宮修行的年輕女信徒當作自己逞慾禁臠。

▲警方查扣中華中正黨自稱榮譽主席少龍家中8千萬元現金，及大批不明中藥丸，是否藉藥物控制信徒警方仍在調查。（圖／記者張君豪攝）

據了解，少龍利用上述規範，平日讓這些「仙女班」女信徒在自己成立的電子檢測公司幫忙，下班後則直奔樓上仙女班道場、換上「宮女」制服下跪閉目靜思修行，少龍則以幫忙調身體、調整練氣姿勢為由，經常出手觸摸女信徒胸部和臀部，並不斷以違反教主指導會遭因果報應，教主法術至高無上等恐嚇言語，讓女信徒不敢反抗。

▲警方查扣中華中正黨自稱榮譽主席少龍家中8千萬元現金，及仙女班規章相當荒謬的宮女規章。（圖／記者張君豪攝）

更誇張的是，有女信徒在家人陪同下向出面指證，少龍曾在「仙女班」修行課程持，從後方接近趴跪的女信徒，並以調整修行姿勢為由，用手指猥褻女信徒下體，甚至用下體隔著褲子摩擦女信眾下體的猥褻舉動。

龍少自己擬定仙女班「宮女宣誓詞」，上頭寫著「終生獻身是道主純潔的新娘」，警方痛斥少龍吸收純真無知且無性經驗的少女當「仙女」，打著拯救末日的名號卻把這些純真女性眾當自己可指染猥褻的後宮，沒有中醫師資格的他還自製聲稱可「清熱解毒」、「調整體質」的不明藥丸給信徒服用，至於龍少是否有用不明藥物控制信徒心智，有待警方進步調查。

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