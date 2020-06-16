獨／噁教主少龍！稱精水助女眾修行　逼舌吻搓舔欲性侵卻「硬不起來」

記者張君豪／台北報導

原本刑事局偵辦自稱是中華中正黨榮譽主席、綽號少龍的徐浩城（67歲）聲稱歌聲可治療新冠肺炎（covid-19）的假消息案，但警方依社維法函送少龍後，讓眾多遭徐男長期騙財騙色的男女信眾見到一絲曙光，不少被害信眾踴躍出面指證，甚至還有「仙女班」3名女被害人出面指控少龍假稱靈修，卻私下以「道主」身分強搓女信眾乳房和下體，甚至聲稱道主精液可提升仙女修行境界「道主精水」可以昇華仙女到天界，還可以讓仙女更加艷麗，讓檢警痛斥徐男「難怪地獄門前僧道多！」

▲自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押。（圖／記者張君豪攝）

▲中華中正黨少龍再度被捕查扣現金8千多萬、並販售不明中藥給廣大信徒。（圖／記者張君豪攝）

檢警調查：徐浩城制定「仙女班」宮女規範，向女信眾宣稱只有進入仙女班才能靠道主靈界能量修行成仙，藉此招收30歲以下的處女、沒有性經驗的女信徒，並讓這些女眾白天在他開設的電子檢驗公司上班、晚上在到他在北市興隆路4段開設的靈修中心禪修，並由秘書長李麗華集中管理，不准仙女們跟家人、朋友聯絡藉此洗腦控制。

更離譜的是，有仙女班被害女子出面指控，道主少龍經常趁靈修前後四下無人時，強迫宮女服從道主指令讓道主摸乳房甚至舌吻「提升靈修境界」甚至聲稱道主精水可以「提升靈修境界」要求宮女抱住他主動獻舌吻，這樣就可以藉由他的靈力超昇天界。有名無知女信眾因此被強迫舌吻長達數分鐘之久。

▲涉性侵「仙女班」詐財8000萬元，該教秘書長李麗華涉嫌管理仙女班同樣遭逮捕移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

檢警還掌握一名「宮女」在興隆路少龍靈修中心修練後，強被「道主」要求躺下脫去身上衣物躺在打坐棉墊上、任由少龍舔乳頭、下陰；女方指控徐姓道主要以自己精水幫助宮女提升修行境界，甚至強調「破處」可以讓女眾達到靈性境界，女信眾嚇得不知所措只能任由徐男胡來，所幸徐浩城年齡老邁，雖然嚐試性侵女信眾但弄了半天「硬不起來」無辜女信徒才幸運逃過一劫。

還有被害人向專案小組指控，少龍以購買太空梭、要帶大家去他主掌的星球享受更好的靈界生活，這名被害信眾一時誤信就捐了600多萬元新台幣，結果少龍只買了一個塑膠太空梭模型、讓捐錢信眾覺得自己被詐騙「像個白癡一樣」

更離譜的是，有一對信仰「五教共主」少龍的夫妻、太太因婚後被退出仙女班，居然還極力推薦兩名剛成年的女兒加入該班成為道主宮女修練，母親無異推自己兩女兒入火坑，這個對外聲稱「五教共主」的少龍教團吸金逾8千萬還騙色性侵，究竟還有多少被害人尚未浮出檯面有待檢警深入追查。

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