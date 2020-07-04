富二代娶美艷嬌妻！新婚3個月後「捅死再焚屍」　露出暗黑真面目

▲小芊今年1月1日與留學歸來的嚴男擺酒宴結婚。（圖／上海法治報）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海27歲的女老師小芊（化名）今年1月1日，與英國留學、家境殷實的嚴男擺酒宴結婚，兩人在父母面前恩愛有加，不料3月底她被持刀捅死，再被放火焚屍，而經調查，罪魁禍首竟然就是新婚丈夫嚴男！

▲兩人婚照。（圖／上海法治報）

據《上海法治報》報導，小芊父母回憶稱，婚後女兒從來沒有抱怨過老公有任何行為不端的情況， 兩人在父母面前也是恩愛有加，事發前兩天，夫妻兩人還一起吃飯，也沒有任何爭吵的跡象。

小芊死後，嚴男向警方報案，稱自己將妻子殺害並縱火。根據嚴男的說法，他在英國留學時根本沒有認真讀書，還曾被學校老師多次批評，荒廢幾年後沒有拿到畢業證，就灰溜溜回上海找工作了，但他從不對外公開自己留學輟學的事實。

2018年嚴某開始在手機上賭博，期間有贏有輸，每次輸錢後他總是想著翻本、並且幻想著能抽身而去。雖然之前嚴某的父親已經替兒子還掉了200萬元（人民幣，下同，約新台幣835萬元）賭債，並且勸兒子不要再賭了，但是他覺得3000多元的薪資根本不夠開銷，於是又想著通過賭博來賺錢。

深陷泥潭的嚴男逐漸又欠下125萬元巨額賭債。在案發前的幾天，逼債人多次打電話給嚴某，要求他必須在3月20日前歸還第一筆到期的25萬元債務。

▲嚴男用縱火的方式來毀屍滅跡。（圖／上海法治報）

嚴某回憶起事發當天，他被催債人逼得走投無路，於是打算讓妻子從70多萬存款中拿25萬來還債，但是妻子小芊予以拒絕，一方面因為這是賭債，另一方面，嚴某的父親身患癌症，也需要用這筆錢來治療。

妻子的拒絕讓嚴男氣急敗壞，夫妻倆在二樓吵了一架，吵完之後嚴某跑到一樓去拿早餐，還順手拿了一把水果刀打算嚇唬妻子。再次上樓的嚴某依然沒有說服妻子拿錢給自己還債，而另一邊，逼債人的威脅也讓他更加慌亂，失去理智的他便對妻子痛下殺手，因害怕事情暴露，於是用縱火的方式來毀屍滅跡。

▲情緒崩潰的小芊家屬。（圖／上海法治報）

釀下血案後，嚴某逃回家中，其父要求其投案自首，他對於自己犯下的罪行感到萬念俱灰，只求一死。小芊的母親則哭訴道，女婿平時表現得很老實本分，不知道他在外面參與什麼賭博或有債務糾紛，如果知道女婿有賭博的惡習，當時也不會同意把女兒嫁給他。