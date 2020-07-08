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向黑幫宣戰！警政署全台大掃黑　動員萬警逮245人查非法金流1.8億

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記者張君豪／台北報導

雖然台灣新冠肺炎（covid-19）疫情趨緩，但政府為防黑幫趁解封作亂，內政部警政署通令全台警方與黑幫宣戰，鎖定幫派介入暴力討債或以各式暴力犯罪滋擾社會治安案件，聯合臺灣高檢署與全國地檢署實施2020年第2次「全國同步掃黑行動專案」，強力壓制幫派暴力氣焰。

▲高雄市刑大與小港分局破獲蘇姓角頭暴力收取按摩護膚業者保護費案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲高雄市刑大與小港分局破獲蘇姓角頭暴力收取按摩護膚業者保護費案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署說明本次以查緝犯罪幫派，並掃蕩地下錢莊非法經濟，並將執行重點置於近期影響社會秩序之活躍幫派分子及其「堂口」、「依附、寄生行業」，進行全國大規模專案檢肅、臨檢、掃蕩，並針對「暴力討債集團」同步檢肅，以穩定治安及民心。

警政署本次專案期間從7月1日到7日24時結束，專案期間動員全台警力11428人，全面掃蕩近期活躍幫派堂口及其經營行業，警方統計本專案共檢肅37名治平目標、同時逮捕手下成員245人，合計到案282人，並掃蕩包含幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計2,353處。

▲高雄市刑大與小港分局破獲蘇姓角頭暴力收取按摩護膚業者保護費案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲高雄市刑大與小港分局破獲蘇姓角頭暴力收取按摩護膚業者保護費案件，查扣大批刀械犯罪工具。（圖／記者張君豪翻攝）

警方另掃蕩地下錢莊查獲221件353人，經查放貸金額總計高達1億8,128萬元，警方查扣犯罪不法所得總金額達777萬餘元，並持續清查，檢警執行到案幫派，包括竹聯幫仁堂育仁會、平堂、地堂、捍衛隊、天道盟太陽會、同心會、環南會、正義堂與四海幫海南堂、海壢堂、海巨堂等知名幫會。

▲高雄市刑大與小港分局破獲蘇姓角頭暴力收取按摩護膚業者保護費案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲高雄市刑大與小港分局破獲蘇姓角頭暴力收取按摩護膚業者保護費案件，警方攻堅破門。（圖／記者張君豪翻攝）

其中位於高雄小港區玉虛宮角頭蘇冠銘（28歲）透過宮廟陣頭吸引中輟生加入，並灌輸手下成員英雄主義、情義相挺、並教唆小弟連續到地區按摩店收取保護費，業者只要不從率眾持開山刀，西瓜刀上門砸店，多家按摩店業者苦不堪言。

警方7月1日行動同步執行搜索，帶回蘇姓角頭及同夥共犯等7人到案，共查扣作案手機8部、狼牙棒1支、大砍刀1支、鐮刀1支、武士刀1把、西瓜刀2支、手指虎1個、 彈簧刀1把、鐵鎚2支、斧頭2支、開山刀1支、MP5空氣槍1把、球棒10支、電纜線棒1支、塑膠棒1支、防身型手電筒1支、噴霧防身催淚劑1罐、K他命18包、K盤2個等物犯罪工具。

警詢後，依違反涉犯組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、毀損、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。警政署呼籲，民眾切勿因經濟需求找高利貸業者借款，更莫輕信來路不明的網路融資廣告，使自身陷入債臺高築的窘境及暴力討債的威脅

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