「粉紅超跑」越過濁水溪抵雲林　高空雷炮聲中駐駕西螺果菜市場

記者蔡佩旻／雲林報導

全國徒步進香行程最遠的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，5日起駕南下雲林縣北港朝天宮進香，跨越4個縣市的長途跋涉，7日上午7時白沙屯媽祖鑾轎從彰化縣溪州鄉西螺大橋北端，行走西螺大橋進入雲林縣西螺鎮，受到信眾熱情歡迎，施放高空雷炮迎駕，鞭炮聲不絕於耳。

▲白沙屯拱天宮媽祖鑾駕，跨越西螺大橋進入雲林西螺鎮，受到西螺地區民眾夾道歡迎，鑾轎繞行西螺市街後，行止飄忽不定。（圖／記者蔡佩旻攝）

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7日一早西螺鎮各廟宇紛紛派員前往西螺大橋北岸彰化縣，探尋白沙屯進香團媽祖鑾轎的蹤跡，7點左右白沙屯媽祖鑾駕，出現在西螺大橋北岸橋頭旁的鄉間小道，跨越西螺大橋進入雲林西螺鎮，受到西螺地區民眾夾道歡迎，鑾轎繞行西螺市街後，行止飄忽不定，其前進路徑完全依媽祖旨意決定；上午10點多，白沙屯拱天宮媽祖鑾駕直奔西螺果菜市場駐駕休息，接受西螺地區農民膜拜祈福，祈求媽祖庇佑蔬果豐收。

▲今日上午10點多，白沙屯拱天宮媽祖鑾駕直奔西螺果菜市場駐駕休息，接受西螺地區農民膜拜祈福，祈求媽祖庇佑蔬果豐收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



白沙屯媽祖鑾駕預計在西螺果菜市場果菜辦公大樓駐駕至下午3點起駕，駐駕休息5個小時，許多附近鄉鎮民眾聞訊，紛紛趕往西螺果菜市場上香祈福，辦公大樓擠滿祈福信眾。

苗栗白沙屯拱天宮進香團預計明(8)日上午9點達北港新街派出所停駕，並與遊覽車的信徒會合整隊後，繞行北港市區，中午時分抵北港朝天宮舉行安座、謁火、祝壽大典。

▲今日上午10點多，白沙屯拱天宮媽祖鑾駕直奔西螺果菜市場駐駕休息，接受西螺地區農民膜拜祈福，祈求媽祖庇佑蔬果豐收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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