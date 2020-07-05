解封！白沙屯媽祖9天8夜進香起駕　逾5萬信徒擠爆廟前廣場

▲白沙屯媽祖5日凌晨2時15分起駕，展開為期9天8夜的遶境活動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，5日凌晨2時15分準時起駕，逾5萬信徒擠爆廟前廣場，再創新高；拱天宮總幹事陳春發再度呼籲，信眾進香途中請戴上口罩，而天氣炎熱，也不須堅持走完全程，避免中暑。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，因國內疫情趨緩，拱天宮向白沙屯媽祖請示，確定恢復辦理2020年徒步前往北港朝天宮進香活動，並在廟前置香案稟天3日，由值年爐主擲筊請示「進火」日，以該日期擇定國曆7月5日凌晨2時15分起駕出發，7月13日回宮，全程維持原定9天8夜。

▲▼白沙屯媽祖5日凌晨起駕出發，現場人潮擠爆廟前廣場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

白沙屯媽祖進香活動全程橫跨苗栗、台中市、彰化縣與雲林等，行進路線不固定，全憑媽祖鑾轎指引帶領信徒前行，預計8日到北港，9日在朝天宮舉行最重要的進火儀式後北返，13日回宮。

拱天宮也表示，白沙屯拱天宮媽祖婆未曾在農曆5月份出發，酷熱的天氣將是對信眾一大考驗，香燈腳應適時休息、勤洗手、補充水分，注意身體狀況，不宜過度勞累，別硬撐，以健康為重，此外，這次也婉謝信徒躦轎腳，香燈腳切勿圍在神轎旁，應保持行轎空間分散人流，媽祖鑾轎進入室內處所時，香燈腳請勿跟隨進入，並盡可能在家透過觀看網路直播方式參與進香。