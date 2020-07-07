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白沙屯媽祖到雲林！4小時走過彰化6鄉鎮　昨晚駐駕點信眾擠爆

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▲白沙屯媽祖到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

▲白沙屯媽祖駐駕彰化員林市宏泰汽車。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖到北港進香，6日晚間駐駕在員林宏泰汽車，老闆夫妻感動得下跪獻花，市民為了能一睹媽祖慈顏，簡直萬頭鑽動擠爆莒光路，彰化警方到場維持秩序，可說盛況空前，凌晨3點起駕沿著台1線中山路南下，沿途行經埔心等6鄉鎮，腳程飛快進行，不到8點已經進入雲林，目前在西螺廣福宮休息30分鐘。

▲白沙屯媽祖到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲宏泰汽車老闆與妻子向媽祖獻花。（圖／記者唐詠絮攝）

白沙屯媽祖北港進香，信眾隨鑾轎綿延數公里，彰化肉圓生及偑巷香菜咖啡等多人，每天跟在轎旁送數百份給香燈腳，店長莊浚勝說，會有香菜咖啡都要感謝祂的庇佑，在家中也供奉媽祖，早晚上香祈求順利平安。

▲白沙屯媽祖到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

▲北斗肉圓生與偑巷咖啡等店家沿途送飲料餐點。（圖／莊浚勝提供）

而媽祖昨天進到員林宏泰汽車駐駕，人潮擠爆整條莒光路，彰化警方出動多人到現場維持秩序，就連記者也被擋在門外不得進入，老闆黃永溱在受訪時說，與妻子及家人經常到拱天宮拜拜，沒想到今年媽祖轉進到店裡來駐駕，相當高興，夫妻兩人帶著鮮花跪在媽祖鑾轎前虔心祈福。

▲白沙屯媽祖到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員警到場維持秩序。（圖／記者唐詠絮攝）

媽祖鑾轎凌晨3點從宏泰汽車擠轎後，沿著中山路一路從員林市南下，沿途行經埔心、永靖、田尾、北斗、溪州等鄉鎮，期間只有在永靖的楓康超市及北斗菜市場停轎休息，許多早起的民眾一聽到媽祖到了，扶老攜幼的前往朝拜，熱鬧極了。

▲白沙屯媽祖到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

▲北斗肉圓生與偑巷咖啡等店家沿途送飲料餐點。（圖／莊浚勝提供）

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