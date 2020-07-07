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84歲阿嬤眼疾才剛開刀…家人不敢說「蔡博宇死訊」！鄰居泛淚：真的會哭瞎

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記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

國防部漢光預演發生突擊艇翻覆意外，導致26歲的上兵蔡博宇溺水殉國；鄰居聽聞噩耗後也哀痛不已，接受記者採訪時一度紅了眼眶，直呼這個孩子真的很乖，放假回家除了睡覺休息外，就是幫忙家裡培育菜苗，有時候還會特地帶東西給高齡84歲的阿嬤吃，祖孫倆感情相當好，「阿嬤眼睛才剛開刀還不到一個月，要是知道了，真的會哭到瞎！」

▲▼國軍突擊艇翻覆意外，鄰居阿嬤提到上兵蔡博宇忍不住落淚。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鄰居阿婆提到蔡博宇也忍不住落淚。（圖／記者蔡佩旻攝）

海軍陸戰隊3日在左營進行突擊艇登陸搶灘訓練，不料突如其來的大湧浪打翻膠艇，艇上7名國軍弟兄悉數落海，釀成2死1重傷慘劇；而上兵蔡博宇落海後還一度失蹤，最後才被尋獲緊急送往醫院，但當時已經沒有呼吸心跳，經搶救後仍於5日拔管，宣告不治。

蔡博宇哥哥說，弟弟相當懂事、孝順，人緣很好，與家人的感情也非常好；弟弟雖然回家時鮮少提起軍中的是，但看得出來他很喜歡當兵，就是想要當軍人，同時也以自己身為軍人為榮。蔡博宇哥哥表示，原本弟弟將於8月中旬退伍，但熱愛從軍的弟弟毅然決然決定續簽，因此才會參加這場漢光演習預演，不料竟會因此殞命，「弟弟是最後才被找到的，送到醫院的時候都沒心跳了，我和爸爸都很心碎……。」

▲▼漢光演習海軍陸戰隊意外，殉職上兵蔡博宇爸爸。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蔡博宇的哥哥說，弟弟很喜歡從軍，才剛續簽志願役，沒想到竟會在漢光預演中殞命。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡博宇死訊傳回雲林縣二崙鄉大庄村老家，鄰居阿婆都忍不住紅了眼眶，面對記者採訪時一度泛紅落淚，直呼「阿嬤要是知道了真的會哭死！」阿婆說，蔡家家境並不是很優渥，蔡母去年大年初二癌逝，蔡父又領有重大傷病卡，家裡是低收入戶，「這孩子真的很乖、很可憐。」

鄰居阿婆指出，蔡博宇相當乖巧，平常也不會亂跑出去玩，放假就是回家幫忙育菜苗的工作，有時候還會特地帶東西給阿嬤吃，祖孫兩人感情很好，「現在他們（家人）還不敢讓阿嬤知道，晚一點再讓她知道，她眼睛因眼疾才剛手術而已，還沒過一個月，現在真的不能告訴她，不然她真的會哭到瞎！」

▲殉職上兵蔡博宇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼漢光演習海軍陸戰隊意外，殉職上兵蔡博宇爸爸。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲上兵蔡博宇為國捐軀，爸爸哭到不能自已。（圖／記者蔡佩旻攝）

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