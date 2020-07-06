父抱2歲插管女兒跪求賜福　白沙屯媽急行軍為她停下溫柔加持...惹哭信眾！

▲白沙屯媽祖鑾轎隊伍行軍至台中、彰化交界處時，一對父母抱2歲插管女童跪求賜福。（圖／吳姓民眾授權提供）

記者白珈陽／台中報導

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，於5日凌晨2時許起駕，昨晚駐駕於台中市清水區福宴餐廳，6日清晨4時起駕，至上午9時許進香團與鑾轎由台中進入彰化時，在交界處有一對父母抱著插氧氣管、有先天性肺部缺陷病症的2歲女兒跪在路中央，希望藉著盛事獲得媽祖庇佑，而轎鑾果真為女童停下，並走到女童面前為她祈福。感人的畫面，讓隨行的香燈腳們直呼：「媽祖婆慈悲，救苦救難，小女童一定能平安長大！」

白沙屯媽祖鑾轎於5日凌晨2時15分起駕，昨日下午更直進鎮瀾宮，實現睽違14年的「雙媽相會」，令雙方信眾都欣喜不已，當晚鑾轎駐駕清水區福宴餐廳，於6日清晨4時起駕；素來有「急行軍」稱號的白沙屯媽祖鑾轎，到了上午9時許就通過大度橋到彰化，比起往年整整快了6小時，突然，隊伍前端發生狀況，竟慢了下來。

請繼續往下閱讀...

原來，有一對父母懷裡抱著一名插著氧氣管的2歲女童，希望可以獲得媽祖保佑，就跪在路中央，抬轎人員見狀，立刻將轎鑾抬至女童面前，用轎腳溫柔輕按女童口鼻，替她賜福、祈求平安，女童的氧氣管似有鬆脫，一名人員也協助母親替她接上，接著轎鑾緩緩後退，再如往常般急速抬高鑾轎通過女童一家人，完成「稜轎腳」儀式。

▲抬轎人員將轎鑾抬至女童面前，用轎腳溫柔輕按女童口鼻，替她賜福、祈求平安。（圖／白沙屯電視台提供）

▲▼轎鑾緩緩後退，再如往常般急速抬高鑾轎通過女童一家人，完成「稜轎腳」儀式。（圖／吳姓民眾授權提供）

據悉，女童出生即有先天性肺部缺陷，須仰賴製氧機才能生活，畫面中推車旁就是一桶製氧機，女童父母不忍她必須依靠呼吸器才能長大，於是專程跑來希望求得白沙屯媽祖賜福。

來自台中、從事美容業的吳姓男子見到這一幕，他說：「真的無法用言語形容，都快哭了，只有感受到媽祖婆的慈悲為懷，希望這位小朋友能早日康復」，而白沙屯拱天宮也將影片PO上粉絲團，「聖母替嬰兒賜福加持，祝福嬰兒平安健康長大。天下父母心，所有的父母都希望每個孩子都要平安健康的長大，讓我們一起祝福孩子。」

・最最最經典

【更多新聞】

睽違14年再次雙媽相會！「粉紅超跑」駐駕鎮瀾宮30分鐘 信徒感動：天佑台灣

台中女愛車遍尋不著疑遭竊 警協尋…：妳停在別的地方

反鹿港「打鐵厝產業園區」住戶+環團撒冥紙抗議 彰化縣府回應了