續簽志願役遇無情浪奪命！上兵蔡博宇爸忙治喪…想起「今天是兒生日」淚崩

▲蔡博宇爸爸至今情緒仍無法平復，一提到兒子又傷心流下淚水。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

國防部漢光預演發生膠艇翻覆意外，導致海軍陸戰隊26歲上兵蔡博宇、36歲上士陳志榮身亡，另外34歲的中士阿瑪勒‧道卡仍以葉克膜維繫生跡，持續與死神搏命中。此次不幸殉職的上兵蔡博宇家住雲林縣二崙鄉大庄村，家境並不優渥，母親癌逝、父親領有重大傷病卡，高齡84歲的阿嬤眼疾開刀還未滿一個月，家人擔憂加重眼疾，至今仍不敢讓阿嬤知道愛孫死訊。

蔡博宇是農家子弟，家境並不富裕，是低收入戶，父親領有重大傷病卡、母親則於去年大年初二因癌離世，僅剩高齡84歲的阿嬤與叔叔同住，但阿嬤因眼疾前往醫院開刀，至今未滿一個月，家人擔憂愛孫殉職的噩耗會讓阿嬤傷心流淚、加重眼疾，因此至今仍不敢讓她知道蔡博宇死訊。

▲殉職上兵蔡博宇。（圖／記者蔡佩旻攝）

鄰居婆婆也表示，蔡博宇相當有禮貌，在村內遇到她都會熱情打招呼，只要放假一回到家裡，就是幫忙兄父育菜苗工作，不曾外出遊玩。據悉，原本蔡博宇志願役期限到今年8月，因已簽署續簽才會參加這場演習預演，沒想到卻遭到無情的大浪掀翻膠艇，因此殞命。

今（7日）是蔡博宇生日，縣長張麗善也到蔡家探訪，先是對於這起意外表達遺憾、不捨，接著提到「今天7月7號，是博宇的生日……。」蔡爸爸聞言後先是一愣，接著猛然想起今天正好就是兒子的國曆生日，忍不住自責自己忙於治喪，卻忘了博宇的生日，不斷啜泣悲鳴「我忘記了……、我忘記了……。」一旁的張麗善聞言後也紅了眼眶，強調希望中央能夠從優撫恤，且國防部也應記取這次慘痛的教訓，好好進行檢討，防範意外再次發生。

▼蔡爸爸想起今天是博宇生日後，不住痛哭。（圖／記者蔡佩旻攝）

