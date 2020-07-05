睽違14年再次雙媽相會！「粉紅超跑」駐駕鎮瀾宮30分鐘　信徒感動：天佑台灣

▲白沙屯媽祖鑾轎5日下午駐駕大甲鎮瀾宮。（圖／截取自臉書粉專白沙屯媽祖婆網站）

記者白珈陽／台中報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，5日凌晨2時15分準時起駕，逾5萬信徒擠爆廟前廣場，再創新高，至下午3時許，白沙屯媽祖乘坐「粉紅超跑」駐駕大甲鎮瀾宮停留約30分鐘，睽違14年的「雙媽相會」讓兩方信徒都相當興奮，感動大喊：「天佑台灣！」

白沙屯媽祖鑾轎轎頂覆蓋一層薄帆布，拱天宮選用柔和的粉紅色凸顯媽祖慈悲心，由於進香起駕時行進快速，被信徒暱稱為「粉紅超跑」或是「粉紅法拉利」。

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「粉紅超跑」於5日凌晨2時15分從拱天宮起駕，上午10時許進入大甲市區時，一路朝向鎮瀾宮方向直行，讓隨行的信眾相當期待，是否能重現久違的「雙媽相會」？至中午白沙屯媽鑾轎在一處汽車營業所休息約4小時後，沒讓信眾失望，「粉紅超跑」果然一路往鎮瀾宮直衝，沿途大甲當地居民及大甲媽信徒不斷放起鞭炮，歡迎遠道而來的白沙屯媽祖。

▲沿途大甲當地居民及大甲媽信徒不斷放起鞭炮，歡迎遠道而來的白沙屯媽祖。

白沙屯媽祖鑾轎於下午3時20分進入鎮瀾宮，並於前廣場急速三進三退，最後在門口停留約半小時，現場信眾人山人海，有信徒打趣道：「讓白沙屯媽休息一下，也讓2位媽祖可以聊聊天」；適逢新冠肺炎疫情影響，全球大受打擊、氣氛落寞，藉由雙媽相會鼓舞人心，讓不少信徒感動地說：「天佑台灣！」

▲白沙屯媽祖鑾轎於下午3時20分進入鎮瀾宮，並於前廣場急速三進三退，最後在門口停留約半小時。

大甲媽與白沙屯媽首度相見是在2004年，當時白沙屯媽祖鑾轎南下進香途中，在台中市沙鹿區相遇；2005年，白沙屯媽祖進香時遇上大甲媽繞境，鑾轎直接衝過分隔島跟大甲媽相會；2006年白沙屯媽首度駐駕鎮瀾宮，董事長顏清標董特地從台北趕回來親自迎接。過了14年，雙媽又再度相會，在全球低迷的情況下，信仰無疑帶給信眾振奮人心的力量。

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