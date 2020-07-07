柯文哲轟三倍券「有唸書就知沒用」　蘇貞昌：已有800萬人參與

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對台北市長柯文哲批評振興三倍券「有唸書就知道沒用」的說法，行政院長蘇貞昌7日表示，才幾天已經有800萬民眾參與，且商家不斷加碼，甚至地方政府還有送車子、房子等不同優惠。

柯文哲6日出席台北疫情後經濟轉型論壇時，批評振興券，認為只要有唸書的經濟學家都知道，這次振興券是完全沒有用，使用時間長達5個半月，完全達不到振興效果。

對此，蘇貞昌上午受訪時表示，三倍券發行預購、預訂以來，才幾天已經有八百萬民眾熱心參與，看到民眾的消費習慣以及商家不斷的加碼，甚至地方政府有送車子、有送房子，還有種種的優惠。

同時，蘇貞昌說，三倍券的設計非常漂亮、新穎，有很多民眾特別喜愛，甚至連封套都看得很「尬意」，所以大受歡迎，「因此我們可以看出來，三倍券的推出，對於好領、好刺激，確實有達到效果。」

同時，蘇貞昌表示，現在無論是用信用卡、用刷卡，用種種方式，方式多元，每一種都是一種新方法、新的數位使用方式，可見整個台灣民眾在使用、在消費上都有跟過去不一樣，政府會往這方面再加碼、再推動，希望大家一起用三倍券，讓整個台灣振興起來。

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