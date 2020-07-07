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馬英九：建議游錫堃到「零邦交」的索馬利蘭訪問

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▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職-馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

港版國安法通過，前總統馬英九日前表示，台灣有國安五法、反滲透法，「蔡政府也不遑多讓」。對此，立法院長游錫堃呼籲，馬英九言論很荒謬，應該少講話、多看國際新聞。馬英九辦公室7日發布新聞稿，建議游游錫堃可以到「零邦交」的索馬利蘭訪問，多多了解國際，去體會一下一個不被國際社會承認的國家是什滋味，回來跟大家分享。

馬英九辦公室表示，去年蔡英文政府通過《國安五法》與《反滲透法》的諸多蠻橫荒謬作風，國內學者已多所批評。中共的港版《國安法》爭議，完全不能掩蓋蔡政府假藉國安之名，打壓國民自由人權、破壞民主法治的種種劣跡。專制政權可議可惡，號稱「民主」的蔡政府卻有類似作為，豈不是更離譜？

至於游錫堃要馬前總統多看國際新聞、多多了解國際，馬英九辦公室表示完全認同，也至為盼望游錫堃能以身作則，帶頭向社會示範，培養自身瞭解國際局勢的能力，如此發言才較具說服力，避免自曝其短。

馬英九辦公室表示，尤其游錫堃曾說，越多國家與「中華民國」斷交，「臺灣」就會有越大的外交空間，甚至因此會有國家與「臺灣」建交，建議游錫堃可以到「零邦交」的索馬利蘭訪問，多多了解國際，去體會一下一個不被國際社會承認的國家是什滋味，回來跟大家分享。

馬英九辦公室指出，馬前總統已多次呼籲，中共應尊重香港現有制度，落實22年前中共承諾的「一國兩制」、「港人治港」、「五十年不變」的承諾，香港各界也應維持法治精神。但這些與檢討蔡政府在臺灣民主倒退的不當作為，並不衝突，如果因為中共的作為，就不能批評蔡政府，請問蔡政府與專制政權差異何在？

馬英九辦公室表示，蔡政府去年增修的《國安五法》，其中不乏侵害人權、甚至「因人設罰」的爭議，沒有具體犯行、未組織不法者，都可能受罰，這豈是民主法治國家所當為？蔡政府強行通過《反滲透法》，否決在野黨的意見，排除負責執行的相關部會參與法律制定，任何人或團體都可能因「反滲透法」被扣上勾結「境外敵對勢力」的罪名，根本是掌權者用來羅織政敵或人民入罪的工具，假民主之名行專制之實，總統府居然還大言不慚自認民主，顯見蔡政府毫無反省能力。

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