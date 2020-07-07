台索交往挨酸病急亂投醫　外交部：無須中國政府說三道四

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣與索馬利蘭1日宣布互設代表處，日前傳出中國駐索馬利亞大使覃儉曾2度訪問索馬利蘭，試圖說服停止與台灣來往；索馬利亞總統也抗議台灣侵犯該國主權與領土完整，中國外交部發言人趙立堅也附和，這是「民進黨當局病急亂投醫」。

對此，外交部發言人歐江安7日上午在例行記者會回應，外交部對中國政府貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以譴責，並嚴正重申，台灣是台灣，不是中華人民共和國的一部分，中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際社會上代表台灣人民。

外交部指出，作為一個國際社會負責任的利害關係人，台灣政府和人民長久以來以各種方式回饋國際社會並樂願基於互惠互利精神，與世界上任何一個追求民主、愛好和平的國家發展合作關係，無須中國政府說三道四。

外交部說明，索馬利蘭地理戰略重要，地扼亞丁灣，是國際重要能源及物資輸運渠道，此外索國漁產、能源、礦產資源豐富，深具開發潛力，目前已有8個國家及國際組織在索國設立代表機構，推動與索國之間的合作，中國以所謂「病急亂投醫」的無理說法來指稱台索交往，明顯昧於事實。

外交部強調，台灣與索馬利蘭同為崇尚民主自由的理念相近國家，台灣將持續以務實外交的精神，推動雙邊合作，也歡迎全球任何理念相近國家與台灣發展實質友好關係。