游錫堃：中醫改台醫　「現在也不是優先議題」

▲立法院長游錫堃出席「第90屆國醫節慶祝大會」。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃日前提議將「中醫、中藥」改名為「台醫、台藥」，引發熱議，也被質疑操弄意識形態。對此，游錫堃7日表示，現在是民主政治的時代，大家有多元主張與不同看法，自己只是提出來讓大家討論，「不過現在也不是優先議題」。

游錫堃5日出席中華民國中醫師公會主辦的「第90屆國醫節慶祝大會」時提到，「漢醫」有幾千年發展的歷史，漢醫傳到朝鮮半島稱為「韓醫」，傳到日本稱為「漢醫」，只有台灣稱作「中藥」，未來可思考改稱為「台醫」或「台藥」。

游錫堃7日上午接受廣播節目專訪時表示，現在是民主政治的時代，大家有多元主張與不同看法，自己只是提出來讓大家討論，「不過現在也不是優先議題」，因為現在台灣還有國際局勢等太多問題。

此外，柯文哲6日出席台北疫情後經濟轉型論壇時，聽聞游錫堃建議「中醫」可改稱「台醫」或「漢醫」後，柯文哲也笑回「雖然我跟他是好朋友，但是我實在不曉得怎麼替他辯護」。

對此，游錫堃7日回應，2014年自己代表民進黨參選新北市長時，柯文哲同時也參選台北市長，當時雙方有些一起造勢的活動，所以柯文哲「應該算是好朋友啦」。

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