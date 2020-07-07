游錫堃：國安五法與《反滲透法》有其必要　避免台灣淪為香港處境

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

香港特別行政區政府在6日刊憲，由特首林鄭月娥召開國安委會議，公布「港版國安法」的43條實施細則，並於7日生效。對此，立法院長游錫堃7日表示，中共這項立法讓人很難理解，但也讓台灣更知道國安五法與《反滲透法》是必要的，有這些法律來保護台灣，才能夠避免台灣淪為香港現在的處境。

港版國安法6月30日實施後，為進一步強化執法效能，香港特區特府7月6日晚間刊憲公布實施細則，定於7日起生效，內容包括限制受調查的人離開香港、凍結危害國安相關財產，甚至可向外國及「台灣政治性組織」及其代理人要求就涉港活動提供資料，若不提供，可被判罰款10萬港元（約合新台幣40萬元）和監禁六個月。

游錫堃7日上午於立法院接見中華創新發明學會及國際創新發明聯盟總會長吳國俊等一行，游錫堃在會前受訪時表示，「港版國安法」讓大家很難理解，因為這項立法不止規範台灣，甚至規範到外國，包括外國的政治性組織都要規範。

▲游錫堃接見中華創新發明學會及國際創新發明聯盟總會長吳國俊等一行。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃說，台灣對香港現在的遭遇感到很難過，特別是在中共的威權體制下，香港人付出努力，卻沒辦法得到想要追求的自由與民主，以至於現在的困境，可以看出台灣民主的成果非常好、值得稱許，也讓台灣更知道國安五法與《反滲透法》是必要的，有這些法律來保護台灣，才能夠避免台灣淪為香港現在的處境。

游錫堃重申，他對於中共這樣的立法無法理解，「這國家跟我們所能夠知道的一般國家好像不一樣」，尤其中國國家主席習近平上任後，不但揚棄了前國家主席鄧小平在1992年主張的韜光養晦，更拋棄了前國家主席胡錦濤在2003年提出的和平崛起，「它完全變了一個樣」。

游錫堃指出，6月8日北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也提到，全球應該要組織一個大聯盟對抗中國大陸的霸凌，因為中國大陸已經對全世界的開放社會、個人自由帶來威脅，澳大利亞的民意更有90%以上支持澳洲與中國大陸脫鉤，讓台灣可以了解中共政權是不義、威權、會霸凌其他自由民主國家的，所以台灣一定要更團結，現在能做的就是保護自己，也盡最大的力量保護香港。

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