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「主動取消」陳菊拜會立法院　游錫堃：會議室空間不夠怕失禮

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▲▼陳菊拜會立法院 國民黨抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團抗議陳菊拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全原預計3日率領27名監察委員被提名人拜會立法院，不過因國民黨立委聚集立院大門高呼「廢考監、反東廠、撤陳菊」口號抗議，立法院臨時通知陳菊等人的拜會行程取消。對此，立法院長游錫堃7日解釋，立法院經考量接待場地過小，才會「主動取消」此行拜會，也呼籲國民黨應該透過有秩序、不失禮貌的方式，按照民主程序表達意見。

蘇嘉全原預計3日率領監察院長被提名人陳菊在內的27名監察委員被提名人，赴立法院拜會游錫堃與朝野黨團，事前因國民黨立委聚集立法院大門高呼「廢考監、反東廠、撤陳菊」口號抗議，立法院臨時通知陳菊等人的拜會行程取消，原因為游錫堃下午有法案要協商，與總統府協調取消拜會。

▲▼總統府秘書長蘇嘉全率考試院院長、副院長及考試委員被提名人一行拜會立法院 黃榮村 周弘憲 游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府秘書長蘇嘉全（右）、立法院長游錫堃（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，游錫堃7日上午接受廣播專訪時表示，客人來拜訪就應該以禮相待，特別是拜訪立法院長是對國會的尊重，因為國會是國家的最高民主殿堂。

游錫堃也說，依照憲法規定，總統提名考監人事是憲政職權，拜會國會就是一個體制，立法院當然欣然接受，不過當天因為除了27位監察委員被提名人外，另外還有10多名立委要共同與會，因此經過評估才決定臨時取消。

游錫堃還原取消拜會狀況指出，當天在聽取了立法院秘書長林志嘉的報告後，立法院認為要接待的第一會議室空間不夠大，如果因為這樣失禮了也不好，所以立法院選擇「主動取消」，總統府方面蘇嘉全則應該有其他的思考。

游錫堃認為，站在國會行政的立場，憲政體制大家還是要照著走，國民黨團要表達抗議可以，但總是要讓人家進門，「人家照體制走，我們還是要盡到禮貌」，如果有不同的主張，在同意權行使前也會召開公聽會，大家都可以表達意見，自己對於國會的期待是，透過有秩序、不失禮貌的方式，按照民主程序表達意見。

游錫堃表示，陳菊能否順利出任監察院長，最後還是要交由立法院決定，自己也無法說什麼，依照執政黨在國會佔據多數應該會過關，自己則對於陳菊的一生非常敬佩，即使社會各界有不同的主張，「我對陳菊是很肯定的」，一切交給立法委員決定，自己只是主持會議。

至於陳菊是否還會擇期拜會立院，游錫堃僅說「有可能，現在還不知道」。

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