大陸視「港版國安法」為治台藍圖？　游錫堃：中共政權路已越走越小

▲中國國家主席習近平（右）、香港特首林鄭月娥（左）。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

港版國安法近期上路，由於規範廣泛，外界憂心中國大陸威權觸角將伸向世界各處，根據華盛頓郵報7日刊載的一篇評論文章表示，中國大陸可能將國安法當作治台藍圖，進而朝武力犯台目標邁進一步。對此，立法院長游錫堃7日表示，中共政權的路已經越走越小，現在台灣全國的國民都知道，「他拿香港就是留港不留人，拿台灣就是留島不留人」，台灣一定要用最大努力支持國軍、保護自己。

港版國安法6月30日實施後，為進一步強化執法效能，香港特區特府7月6日晚間刊憲公布實施細則，定於7日起生效，內容包括限制受調查的人離開香港、凍結危害國安相關財產，甚至可向外國及「台灣政治性組織」及其代理人要求就涉港活動提供資料，若不提供，可被判罰款10萬港元（約合新台幣40萬元）和監禁六個月。

曾任「華盛頓郵報」（The Washington Post）北京分社社長的潘文（John Pomfret）7日刊文表示，上週生效的港區國安法令人畏懼的原因很多，舉凡嚴重限制香港言論自由、允許北京當局到香港抓人回中國大陸審判、在香港建立能法外執法的秘密警察結構等。

潘文指出，在港區國安法之下，任何主張香港獨立的人士都恐觸法並遭逮捕，此法似乎能管到「地球上所有的人」。不過潘文強調，最令人憂心的其實是國安法沒提的部分，「那就是國安法可能作為（中國）處置台灣的藍圖。事實上，藉由此法的通過，中國朝向距離90英里（約144公里）外民主之島開戰的準備，無疑更邁進一步」。

潘文認為，2021年7月恰逢中國共產黨建黨100週年，外界普遍猜測，中國國家主席習近平希望在黨慶到來前「解決台灣問題」。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃7日上午於立法院接見中華創新發明學會及國際創新發明聯盟總會長吳國俊等一行，游錫堃在會前受訪時表示，大家都了解中共打算「今日香港、明日台灣」，這也是讓台灣很憂心的。

游錫堃批評，中共現在好像都不怕任何人，自己內部包括經濟蕭條、財政困難、洪患都不管，卻在周邊得罪國家，與日本、台灣、菲律賓、美國、越南、印度都有緊張情勢，甚至在東海、台海、南海引起爭端，內部還有新疆、西藏、香港等問題，中共政權的路已經越走越小。

游錫堃說，儘管中共還是一直企圖拿下台灣，但現在台灣全國的國民都知道，「他拿香港就是留港不留人，拿台灣就是留島不留人」，所以台灣一定要用最大努力支持國軍、保護自己。

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