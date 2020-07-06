視察台中捷運北屯機廠　盧秀燕：當年立委爭取、如今市長通車

▲盧秀燕視察捷運北屯機廠，並化身一日列車長。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕6日考察台中捷運綠線北屯機廠，化身「列車長」示範操作車廂內的控制台，並與行控中心聯繫，維持穩定運行，盧表示，捷運綠線早在她擔任立委時全力爭取中央立案，歷經3任市長興建，如今由她擔任市長時完工，預計8月初勘，年底通車，歡迎全台民眾到台中搭乘最新的捷運。

盧秀燕陪同多名議員前往北屯機廠考察準備情形，盧笑說自己化身「捷運綠線第一位列車長」，實地解說綠線特色，包含最吸睛的馬卡龍色系座椅，她強調，捷運綠線舒適、方便、快速又沒有紅綠燈，沿線經過許多市中心漂亮的公園，宛如在樹海上行走，相信通車後會相當受歡迎。

盧說明，市府預計8月與北捷共同初勘、履勘後，年底就可通車，搭乘起跳價20元、每2公里增加5元，至於捷運綠線將往北延伸到大坑，往南到彰化一案，可行性報告在7月1日已獲得交通部有條件通過，市府將加緊腳步修正，讓交通部確認後轉行政院審查，市府有信心年底前核定。

▲台中捷運預計8月初勘，年底通車。

此外，捷運藍線綜合規劃將在7月15、16日辦理公聽會；捷運橘線已在6月舉辦過可行性研究說明會，民眾建議都會納入報告書，一旦修正完成爭取議會同意後，預計年底提送交通部審查。

台中捷運公司說明，自從2月3日接管全線18個車站及路軌後，便展開各項設備操作、班距測試等密集訓練，6月12日已順利完成穩定性測試，將繼續比照營運模式執行24小時值勤作業。

出席視察的市議員有張瀞分、陳政顯、劉士州、黃健豪、黃守達、李中、李麗華、沈佑蓮、陳文政、冉齡軒、陳成添、蕭隆澤等人。

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