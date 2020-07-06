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台中購物節「千人共享奶雞」活動嗨翻　盧秀燕：歡迎民眾來台中用三倍券

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▲▼台中購物節第五天，市府舉辦千人共享奶茶雞排活動。（圖／台中市政府提供）

▲台中購物節舉辦千人共享奶茶雞排活動，市長盧秀燕也當場品嘗。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台中購物節開跑第5天，5日晚間舉行「千人共享奶雞」活動，市長盧秀燕與經濟發展局長張峯源在逢甲、一中商圈雙主場見證，並抽出10萬元現金獎等獎項，場面熱鬧。盧秀燕表示，購物節開跑至今已登錄消費金額進4千萬，歡迎民眾將三倍券用於台中購物節，振興台中經濟。

台中市長盧秀燕與經發局長張峯源今晚分別在逢甲商圈及一中商圈，出席第二屆台中購物節系列活動「千人共享奶雞」。2個主場分別贈送民眾500份雞排與珍珠奶茶，再透過視訊連線，讓盧、張等人共同見證千人共嘗。盧秀燕也忍不住一口珍奶、一口雞排，現場也抽出10萬元現金獎，由梧棲區吳小姐獲得，盧秀燕親自致電通知好消息，讓中獎人開心不已。

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▲▼台中購物節第五天，市府舉辦千人共享奶茶雞排活動。（圖／台中市政府提供）

▲▼活動現場為雙主場，盧秀燕也當場抽出10萬元現金獎。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中購物節第五天，市府舉辦千人共享奶茶雞排活動。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中購物節抽獎方式最優，消費方式每天累積，一旦登錄消費發票滿500元就可參加抽獎，天天都有中獎機會，舉例如7月1日消費登錄取得的抽獎序號，將多達63次抽獎機會。

她也自豪地說，台中購物節獎項是全國之最，天天抽電動機車、週週抽10萬元現金、雙週抽汽車，更有壓軸大獎百萬現金和精品豪宅，獎項價值超過2000萬元，「歡迎其他五都加碼跟進」。

盧秀燕說，台中購物節7月1日開跑後，活動App目前已創下5萬1千多人下載，登錄消費金額已近4千萬元，累積參加抽獎序號已近15萬名，邀請民眾將三倍券用於台中購物節，振興台中經濟。

▲▼台中購物節第五天，市府舉辦千人共享奶茶雞排活動。（圖／台中市政府提供）

▲▼民眾大排長等領雞排奶茶，現場大快朵頤。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中購物節第五天，市府舉辦千人共享奶茶雞排活動。（圖／台中市政府提供）

中市經發局表示，今年購物節活動為期2個月，優惠店家包含實體店家與線上及電視購物平台，提供多元消費方式。首週在逢甲、一中商圈端出台中山海屯各區特色、創意及頂級商品﹐包括各式農畜產、傳統伴手禮、古早味食品、精緻小吃、手工產品等。無法到現場共襄盛舉的民眾，也可透過PChome網路商店、東森、森森電視購物的台中專區，選購各式特色商品。

此外，台中珍奶全球知名，大家耳熟能詳的春水堂、茶湯會、50嵐等知名飲品也都加入今年度購物節優惠店家行列。與珍奶最佳配對的雞排是夜市人氣美食之一，而台中眾多夜市今年度也都加入優惠店家行列。

今晚逢甲商圈活動現場，市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、農業局長蔡精強、觀旅局長林筱淇、社會局長彭懷真、環保局長吳志超、文化局長張大春、研考會主委吳皇昇等人皆到場共襄盛舉；逢甲大學校長李秉乾、市議員陳淑華、謝明源服務團隊，逢甲商圈主委王朝藝等人出席；一中商圈則由經發局長張峯源、市議員賴佳微、以及市議員陳政顯服務團隊、一中商圈主委陳信志等人到場參與。

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