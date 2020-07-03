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肯定台中購物節　新加坡國駐台辦代表約盧秀燕「明年訪星」

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▲新加坡駐台北辦理處代表葉偉傑拜會盧秀燕，並邀請明年來訪。（圖／台中市政府提供）

▲新加坡駐台北辦事處代表葉偉傑拜會盧秀燕，並邀請明年訪問星國。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑3日首次拜會台中市長盧秀燕，雙方暢談貿易、經濟、美食等多項議題，葉除了大力肯定台中購物節在後疫情時代所帶動的經濟復甦，更盛邀盧市長明年造訪星國，參與新加坡熱賣會；盧表示樂觀其成，期盼藉由官方互動，帶動民間團體與企業深化交流。

▲新加坡駐台北辦理處代表葉偉傑拜會盧秀燕，並邀請明年來訪。（圖／台中市政府提供）

▲新加坡駐台北辦事處代表葉偉傑一行人與盧秀燕等人合影。

盧秀燕表示，台中與新加坡交流密切，多年來透過新加坡國際旅展等平台，宣傳台灣燈會、世界花博等中年度重要觀光盛事，近3年訪台的星國旅客中，將近4成旅宿台中市，據統計2019年約40萬名星國旅客訪台，其中約15萬人旅宿台中市，比2018年成長約16%，雙方交流熱絡。

盧強調，現在正值台中舉辦第2屆購物節，特別邀請葉代表來台中享受美食，體驗最道地的珍珠奶茶、品嚐各式糕餅，感受台中文化之美，雙暢談各項議題，盧還特別帶著葉代表走到窗邊，介紹台中城市的美景與發展，氣氛熱絡。

葉偉傑提到，新加坡旅遊局、新加坡零售商協會常年共同舉辦「新加坡熱賣會」（Great Singapore Sale），類似台中購物節，廣受各國旅客喜愛，他當場邀請盧市長明年造訪新加坡，促進雙邊交流。

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