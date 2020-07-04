　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

同台盧秀燕不談市長提名　柯文哲：平常紮根要做好

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼盧秀燕與柯文哲共同出席立委議員聯合服務處成立大會。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕與柯文哲共同出席立委議員聯合服務處成立大會。（圖／記者白珈陽攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲4日南下台中，與台中市長盧秀燕合體，參與高虹安及陳廷秀服務處揭牌典禮，不只象徵民眾黨在台中插旗，「藍白合體」更擾動台中市政壇。被問到是否會提名台中市長或市議員？柯文哲不願多談，僅表示世界變動很快，常常很多選舉的事是到選前半年才去處理，但是平常該做的事要紮根做好。

無黨籍台中市議員陳廷秀與台灣民眾黨立委高虹安聯合服務處今天揭牌，柯文哲與盧秀燕雙雙應邀出席，兩人同台也引發注目。被問到未來台中市長是否會提名？柯文哲說，2年半以後的事誰曉得，現階段把從中央到地方，市民服務工作先做好再講

至於市議員部分，柯文哲仍表示，還是那句話，整個世界變動很快，常常很多選舉的事是到選前半年才去處理，但是平常該做的事要紮根做好。媒體追問，未來和盧秀燕是否會有合作？柯笑說，下次要同台會是捷運要開通，2市市長會先去聯合視察，「大概下次見面就是捷運完工測試」。

盧秀燕則表示，今天主要是高虹安委員跟陳廷秀成立聯合服務處，因為他們的邀請所以特別來參加祝福。盧說，只要為民眾好、為地方建設，都可以超越黨派，聯合服務處成立就是最好示範，不同市長都來站台祝福就是最好示範，「只要為台灣好、為民眾好、為台中市好、為建設好，大家都應該放下成見攜手合作」。

「我剛剛跟柯市長就是在談台中捷運綠線。」盧秀燕說，台中市正在趕工，希望在年底通車，這是委託台北捷運興建，未來這幾個月一定要能夠完成，希望在年底完工通車。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
驚悚影片曝！日本九州降數十年罕見暴雨「水淹一層樓」　至少1死
「只求曾經擁有」廣告爆紅！起底「男神收割機」曾當眾拒劉德華求
連續工作35小時！公務員「終身半聾」艱苦歷程曝光　棄百萬鐵飯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

同台盧秀燕不談市長提名　柯文哲：平常紮根要做好

美購物中心爆「槍擊」！8歲男童「死於非命」...警：仍在釐清犯案動機

「絕不拋棄同袍！」海軍為陸戰隊3官兵祈福　網狂加油：挺過去…

與柯文哲同台祝賀立委議員聯合服務處　盧秀燕：超越黨派的最好示範

待議會會勘後再開記者會　柯文哲：大巨蛋是善後非政績

蔡壁如「跟風說」挨批　柯文哲：未來世界屬於年輕人、支持就好

侯友宜盼盡速收回環狀線經營權：未來營運票價與方式不會改變

李眉蓁沒派代表參加辯論會研商　陳其邁：訝異！我準備十分充足

陳柏惟誣指林為洲助理「黑衣人圍事」　江啟臣嗆：千萬別做無端指控

蘇貞昌：陸媒記者許可期限已到　不驅逐「會被質疑沒政府」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

金秀賢腹肌徐睿知摸到最後一秒　大雨中為她披外套..心動的開始❤️

網紅惡整路人拍照狂擺奇葩姿勢 原地轉圈、被喊「混蛋」才回頭！

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

媽拚命包水餃籌「每月5萬醫藥費」　台南人激推：皮薄+餡多45元10個613145詩

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

同台盧秀燕不談市長提名　柯文哲：平常紮根要做好

美購物中心爆「槍擊」！8歲男童「死於非命」...警：仍在釐清犯案動機

「絕不拋棄同袍！」海軍為陸戰隊3官兵祈福　網狂加油：挺過去…

與柯文哲同台祝賀立委議員聯合服務處　盧秀燕：超越黨派的最好示範

待議會會勘後再開記者會　柯文哲：大巨蛋是善後非政績

蔡壁如「跟風說」挨批　柯文哲：未來世界屬於年輕人、支持就好

侯友宜盼盡速收回環狀線經營權：未來營運票價與方式不會改變

李眉蓁沒派代表參加辯論會研商　陳其邁：訝異！我準備十分充足

陳柏惟誣指林為洲助理「黑衣人圍事」　江啟臣嗆：千萬別做無端指控

蘇貞昌：陸媒記者許可期限已到　不驅逐「會被質疑沒政府」

專訪／唱作歌姬林采欣把「五金零件」穿上身　維持體態戒蛋10年

「YouTube破億歌手」無預警現身畢業典禮！　明湖國小學生現場叫到瘋了

中職／威拉諾對決羅力　運彩開盤看好悍將

炸雞翅、部隊鍋通通買1送1！頂呱呱再發「荷包振興券」　整本狂省2200元

池昌旭甜蜜熱線　金裕貞吃醋隔窗對吵...情敵互看不爽直接槓上正宮

2醉男爭執！名嘴楊實秋之子舉起「它」秒捲紛爭　怒嗆：X你媽的

同台盧秀燕不談市長提名　柯文哲：平常紮根要做好

美購物中心爆「槍擊」！8歲男童「死於非命」...警：仍在釐清犯案動機

重慶暴雨！洪水「穿過3樓民宅」成大廈瀑布...網驚：客廳能衝浪了

振興三倍券將上路　中市祭「百大藝文亮點」享驚喜折扣

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

侯友宜「自己捷運自己營運」：已與北捷商討解約

東南衛視2記者違規！文化部說明了

15日才要實彈射擊魚雷！2艘靶船竟遭「提前擊沉」

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

張益贍改行Uber Eats外送　一週賺1萬5

張益贍開Uber外送粉專　蔡宜芳默默按讚

東南衛視在台政論「通告費」曝！　唯一綠營來賓談賴清德被剪

宜蘭村長罷免投票湧人潮　147票可讓村長走人

藍委爆北捷運熱像儀還是「看光光」

地下道填平又拆？韓粉批：高雄市怪現象

快訊／陳菊臨時取消拜會立法院！

鄭文燦母親今告別式！政商高層到場弔唁

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

更多熱門

相關新聞

與柯文哲同台盧秀燕：超越黨派的最好示範

與柯文哲同台盧秀燕：超越黨派的最好示範

台灣民眾黨立委高虹安與無黨籍台中市議員陳廷秀，4日上午於台中市梧棲區成立聯合服務處，台北市長柯文哲及台中市長盧秀燕一同出席站台，參與揭牌儀式。藍白同時出場，是否意味有合作空間？柯文哲說，政治是以服務為目的，不同黨派有不同想法，也可以合作；盧秀燕表示，只要為民眾好、為地方建設好，都可以超越黨派，今日成立聯合服務處就是最好的示範。

柯文哲：大巨蛋是善後非政績

柯文哲：大巨蛋是善後非政績

蔡壁如「跟風說」挨批　柯P：未來世界屬於年輕人

蔡壁如「跟風說」挨批　柯P：未來世界屬於年輕人

星國駐台辦代表邀約盧秀燕明年來訪

星國駐台辦代表邀約盧秀燕明年來訪

柯P： 我的三倍券都灌進悠遊卡了

柯P： 我的三倍券都灌進悠遊卡了

關鍵字：

柯文哲柯P台中市盧秀燕

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

落跑吃拉麵！她被確診204人要隔離

快訊／KIMIKO結婚了！

太像亡妻！他竟性侵女兒：我已愛上她

20年「懷孕8次流產4次」淪生子機器！華夫人嫁豪門悲劇

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

更多

最夯影音

更多
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面