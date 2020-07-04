同台盧秀燕不談市長提名　柯文哲：平常紮根要做好

▲盧秀燕與柯文哲共同出席立委議員聯合服務處成立大會。（圖／記者白珈陽攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲4日南下台中，與台中市長盧秀燕合體，參與高虹安及陳廷秀服務處揭牌典禮，不只象徵民眾黨在台中插旗，「藍白合體」更擾動台中市政壇。被問到是否會提名台中市長或市議員？柯文哲不願多談，僅表示世界變動很快，常常很多選舉的事是到選前半年才去處理，但是平常該做的事要紮根做好。

無黨籍台中市議員陳廷秀與台灣民眾黨立委高虹安聯合服務處今天揭牌，柯文哲與盧秀燕雙雙應邀出席，兩人同台也引發注目。被問到未來台中市長是否會提名？柯文哲說，2年半以後的事誰曉得，現階段把從中央到地方，市民服務工作先做好再講

至於市議員部分，柯文哲仍表示，還是那句話，整個世界變動很快，常常很多選舉的事是到選前半年才去處理，但是平常該做的事要紮根做好。媒體追問，未來和盧秀燕是否會有合作？柯笑說，下次要同台會是捷運要開通，2市市長會先去聯合視察，「大概下次見面就是捷運完工測試」。

盧秀燕則表示，今天主要是高虹安委員跟陳廷秀成立聯合服務處，因為他們的邀請所以特別來參加祝福。盧說，只要為民眾好、為地方建設，都可以超越黨派，聯合服務處成立就是最好示範，不同市長都來站台祝福就是最好示範，「只要為台灣好、為民眾好、為台中市好、為建設好，大家都應該放下成見攜手合作」。

「我剛剛跟柯市長就是在談台中捷運綠線。」盧秀燕說，台中市正在趕工，希望在年底通車，這是委託台北捷運興建，未來這幾個月一定要能夠完成，希望在年底完工通車。