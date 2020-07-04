與柯文哲同台祝賀立委議員聯合服務處　盧秀燕：超越黨派的最好示範

▲盧秀燕（左）與柯文哲（右2）共同出席立委議員聯合服務處成立大會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台灣民眾黨立委高虹安與無黨籍台中市議員陳廷秀4日於梧棲成立聯合服務處，台北市長柯文哲及台中市長盧秀燕一同出席站台，參與揭牌儀式。藍白同時出場，是否意味有合作空間？柯文哲說，政治是以服務為目的，不同黨派有不同想法，也可以合作；盧秀燕表示，只要為民眾好、為地方建設好，都可以超越黨派，今日成立聯合服務處就是最好的示範。

今日仍持續高溫，4日上午9時聯合服務處成立典禮開啟，地方紳士及數百民眾都參與大會，現場服務處提供冰涼飲品供飲用。柯文哲近9時抵達，不少民眾與他合照、要簽名，盧秀燕則稍晚率台中市政府多名局處長到場，同選區的台中市副議長顏莉敏也到場祝賀。

▲高虹安（左3）與陳廷秀（右3）4日成立聯合服務處，柯文哲與盧秀燕共同站台。

柯文哲致詞時表示，政治是以服務為目的，不同黨派有不同的想法，也是一樣可以合作在一起。就好像他以前在當醫生的時候，救一個病人有時要內科、外科甚至是婦產科一起合作，台灣民眾黨以台灣為民，民眾為本，只要是認同台灣、住在台灣的人都可以合作，只要把人民的生活擺在第一位來思考的話，政治就不會那麼複雜。

盧秀燕受訪時說，「政治放兩旁，民眾跟台灣放中間」，只要為台灣好，為民眾好、為地方建設，大家都應該放下成見攜手合作，就可以超越黨派。像今日成立聯合服務處，不同的市長一起來站台，就是最好的示範。目前台中捷運綠線正在趕工，希望在年底前通車，台中市捷運綠線是委託台北市捷運局興建，未來幾個月一定要把它完成，在完成之前，台北市與台中市兩個政府必須互相合作。

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