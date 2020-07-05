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雲林西螺果菜市場旁深夜驚傳火警　豬肉攤冷凍庫冒濃煙

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▲西螺果菜市場對面一家鐵皮建築豬肉攤冒出濃濃白煙，警消人員到場以破壞器材破門，全副武裝進入搜索。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺果菜市場對面豬肉攤屋中冷凍庫頂部，壓縮機處不明原因高溫不停冒出白煙，警消人員佈線灑水降溫。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺果菜市場旁深夜驚傳火警，雲林縣消防局獲報一棟鐵皮建築冒出濃煙，並傳出兩聲爆響，隨即派出西螺、二崙、莿桐分隊前往救災，警消人員抵達現場使用器材破門而入， 現場未見火光但濃煙早密佈室內，經查發現屋中冷凍庫頂部及壓縮機處，出現不明原因高溫且不停冒出白煙，隨即佈線灑水降溫，30分鐘迅速解除一場虛驚。

雲林縣西螺果菜市場附近店面林立，5日晚間23點12分雲林縣消防局獲報對面一家鐵皮建築豬肉攤冒出濃濃白煙，警消人員到場以破壞器材破門，全副武裝進入搜索。西螺分隊小隊長林叔緯表示，搜索後發現屋內冷凍庫上方不斷冒煙，隨即架長梯爬上去檢查，疑似壓縮機不明原因導電引起高溫冒煙、無火光，立馬斷電佈水線予以降溫，無人員受傷。

▲西螺果菜市場對面一家鐵皮建築豬肉攤冒出濃濃白煙，警消人員到場以破壞器材破門，全副武裝進入搜索。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺果菜市場對面一家鐵皮建築豬肉攤冒出濃濃白煙，警消人員到場以破壞器材破門，全副武裝進入搜索。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，西螺果菜市場附近建築多以店面為主，晚上無人居住較多，報案人為附近店家。報案民眾說，恰好友人騎車經過福來路，發現煙味濃厚打電話告知，前來檢查發現是隔壁在冒煙，隨即撥打119報案，還好儘早發現，警消人員也立即破門進入找出冒煙點，所幸虛驚一場人員均安。

▲西螺果菜市場對面一家鐵皮建築豬肉攤冒出濃濃白煙，警消人員到場以破壞器材破門，全副武裝進入搜索。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警消人員抵達現場使用器材破門而入， 未見火光但濃煙已密佈室內。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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