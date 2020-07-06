亂彈菸蒂引發隔鄰火警　工人辯：不是我丟的…被驗出DNA打臉

▲桃園市趙姓、呂姓等2名工人去年9月在桃園區某工地施工，休息時抽菸卻未將菸蒂確實熄滅，導致引發火警。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市趙姓、呂姓工人去年9月在桃園區某處工地6樓施工，休息時2人都有抽菸，但菸蒂卻亂彈至隔鄰屋頂處，未料卻引發火警造成屋頂木板與樓梯燒毀，消防局在火場發現2枚菸蒂，懷疑是未熄滅引發火警，但2人均否認亂丟，辯稱都放在室內水罐裡；但火場遺留菸蒂經比對DNA後與趙姓工人DNA相符，桃檢6日將趙男依公共危險罪嫌向法院申請簡易判決處刑。

檢警調查，46歲的趙姓男子、42歲呂姓男子去年9月16日在桃園區某處樓房6樓施工，接近中午時，趙與呂2人在陽台抽菸，隨手將未完全熄滅菸蒂隨手談在隔鄰民宅屋頂，未料菸蒂蓄熱後卻引燃屋頂木板進而引發大火，燒毀木板與樓梯間雜物，桃園市消防局據報灌救迅速撲滅火勢，造成約2平方公尺面積物品焚毀。

桃園市消防局鑑識人員發現，火場遺留2個菸蒂，研判有可能因未完全熄滅導致引發火警可能性很大，因此將菸蒂送往刑事局鑑定，並採集趙、呂2工人唾液DNA進行比對，鑑定報告結果出爐後，菸蒂DNA與趙男相符，另與呂男則不符合，呂男獲不起訴處分。



趙男在桃檢複訊時坦承曾在陽台抽菸，抽完後菸蒂就隨手丟在陽台，並不清楚隔鄰民宅起火原因，但鑑識報告出爐後與其DNA相符，桃檢認定是趙亂丟菸蒂導致火警，桃檢將趙男依公共危險罪嫌向法院申請簡易判決處刑。

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