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關廟4死惡火驚傳案情大逆轉　屋主大姨子男友：火是我放的…隔天上吊亡

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▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，台南市消防局出動大批人車前往搶救，火勢約40分鐘撲滅，造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲半夜惡火造成三代同堂4人葬生火窟。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市關廟區四維街一處民宅日前發生火警，造成林家祖孫三代同堂4人葬生火窟，如今案情恐怕大逆轉，驚傳可能是人為縱火。被指控的62歲張姓男子向朋友稱，是他放的火，但在案發隔天上吊輕生身亡；而他是屋主大姨子的男友，事發前曾到林家嗆聲，幾天後真的發生火警，全案由檢警進一步釐清中。

台南市消防局119勤務中心6月23日凌晨2時55分許獲報，四維街368巷有一處磚造平房發生火災，屋內傳出人員受困，消防局陸續調派29車、65人趕往灌救。

消防人員到場發現火勢很大，馬上拉水線並同步進行搜救任務，於凌晨3時16分許控制火勢，3時34分許撲滅。消防員於火場搜索到2大2小（3男1女），4人身體都已焦黑，明顯死亡。

▼半夜惡火造成三代同堂4人葬生火窟。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，台南市消防局出動大批人車前往搶救，火勢約40分鐘撲滅，造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查，死者為61歲的屋主林忠益、34歲小兒子林家榮，以及屋主12歲孫子與10歲孫女；另外，屋主54歲東姓妻子及她的59歲姐姐送醫治療。而屋主妻和大姨子兩人因睡在客廳，死命爬出火場。

《自由時報》接獲爆料，指這起火警可能是人為縱火。爆料指出，疑犯張男是林忠益大姨子的男友，他和女方同居，但兩人發生爭吵，讓女方跑去妹妹家住；當時他曾到林家嗆，絕不會放過阻擋他們的人，未料幾天後真的發生火警。

檢警調閱監視器畫面，發現火警當天凌晨，拍到張男騎腳踏車往林家方向，沒多久後折返，而原先掛在把手上的東西也不見，之後林家就起火；而他在事發當天，曾向友人稱「火是我放的」，需要借錢跑路，未料，隔天被發現在關廟區一處樹林內上吊身亡，但沒有遺書。

警方在張男住處找到油桶，至於是否為人為縱火，以及張是否畏罪輕生，將等待消防局的火災調查報告，進一步釐清案情。

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台南市關廟區四維街一處民宅23日凌晨發生火警，造成三代同堂4人葬生火窟。圖為屋主妻子受傷。（圖／東森新聞）

▲▼屋主妻子（上圖）和大姨子受傷送醫。（圖／東森新聞）

台南市關廟區四維街一處民宅23日凌晨發生火警，造成三代同堂4人葬生火窟。圖為屋主大姨子受傷。（圖／東森新聞）

▲▼關廟惡火奪4命。（圖／記者洪正達攝）

▲▼這場火警恐為人為縱火。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 關廟火警釀四死。（圖／記者洪正達攝）

▲台南關廟民宅大火造成關廟區五甲國小林姓兄妹在大火中罹難，教育局請校方盡最大力量協助家屬處理後事。（圖／翻攝臉書）

▲▼死者林家榮臉書上可看到他和兒子、女兒開心出遊，未料遭遇惡火，讓親友十分悲痛。（圖／翻攝臉書）

▲▼關廟惡火，爸爸臉書滿是幸福合照。（圖／翻攝臉書）

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