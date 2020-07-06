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執行長130秒爆哭錄音檔曝！狂喊「沒要對妳動粗」懺悔衛生局女：不要把我推開

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記者陳以昇、林昱萱／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日深夜11時許墜樓亡，而她生前曾在臉書發表一篇千字文，透露自己遭前同事、某醫療機構執行長性侵、欺騙等。另外，該名被控長照機構執行長目前已經遭到該機構解職，而一條他的道歉錄音檔也隨之曝光，音檔中，執行長不斷痛哭並和林女道歉，「希望妳不要推開我，不要把我推開」。

▲▼執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡。（圖／翻攝臉書）

▲林女墜樓身亡，讓朋友都感到相當不捨。（圖／翻攝臉書）

該執行長邊哭邊向林女道歉，說話時也不斷哭泣、哽咽，而他表示， 「我沒有要對妳動粗，我只是想好好跟妳說說話，我很丟臉我剛真的很丟臉，讓妳也很丟臉，對不起，我不會再去找妳了」、「妳不用害怕，好痛苦，好痛苦，我這輩子沒有這樣痛過，謝謝妳，讓我知道什麼是愛，也讓我知道什麼是痛，我好痛，我真的好痛」。

執行長爆哭全文：

我不知道該去哪裡找到妳，開著開著，就不自主眼淚就會掉下來，我真的好累，我不知道我可以怎麼做，妳才會相信我，我不知道自己在做什麼，我只是一股腦兒就很想妳，我也想要告訴妳，不要這樣對我，我很認真也很努力，想要去達成我給妳的承諾，希望妳不要推開我，不要把我推開，就是這樣而已，對不起。今天真的很對不起，我像發瘋了一樣，但我沒有要對妳動粗，我只是想好好跟妳說說話，我很丟臉我剛真的很丟臉，讓妳也很丟臉，對不起，我不會再去找妳了，妳不用害怕，好痛苦，好痛苦，我這輩子沒有這樣痛過，謝謝妳，讓我知道什麼是愛，也讓我知道什麼是痛，我好痛，我真的好痛，我沒有要做什麼，我沒有要傷害妳。

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