用拳頭教訓還不夠...拿球棒、水果刀管教兒子　桃園火爆老爸下場曝

▲桃園市吳姓男子今年3月間管教13歲兒子，先後以拳頭毆打，後來再以球棒與水果刀攻擊胸口與手臂處成傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子今年3月間在八德區住家因13歲兒子不聽話出手管教，兒子卻回嘴怒嗆引發憤怒飽以老拳，兒子不甘示弱再回嘴還跑給老爸追，吳男情緒失控手持球棒毆打兒子胸口與臀部，後來再以水果刀刺傷其左手臂，吳男事後主動向警方報案打傷兒子並在偵訊時坦承犯行；桃檢6日將吳男依家暴傷害罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃檢調查，34歲的吳姓男子今年3月25日下午5時30分許，在八德區住處因13歲兒子不聽話而起爭執，吳男為管教憤而以拳頭毆打兒子，但兒子卻頂嘴回嗆，還跑給老爸追，吳追打時以球棒毆打其胸口與臀部等處，最後更情緒失控以水果刀刺向其左手臂，導致有1.5公分開放性傷口，臉部與胸部有鈍傷與挫傷，吳男見兒子受傷後主動報警並送醫治療。

吳男在偵訊時坦承因管教兒子導致情緒失控打傷兒子，主因兒子不聽話經常在外惹事，他為了糾正才出手管教，兒子則表示要對老爸提告；檢方根據警方查扣水果刀等證物，將吳男依家暴傷害罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

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