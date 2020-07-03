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快訊／台南鹽水民宅晚間大火　3女送醫、1男成焦屍

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▲台南市鹽水區水秀里晚上發生民宅火警，消防局出動大批消防人車前往搶救，搶救出意識模糊的女屋主等4人，其中1人無生命跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市鹽水區水秀里晚上發生民宅火警，1男子無生命跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水區水秀里3日晚上8時41分許發生民宅火警，消防局出動大批消防人車前往搶救，消防人員發現一樓客廳起火，並搶救出意識模糊的女屋主等3女1男共4人，其中該男子已成焦屍，消防人員將另3名女子以救護車送醫急救中。

台南市消防局119勤務中心據報，鹽水區水秀里有民宅發生火警，冒出大量濃煙，出動鹽水等4個分隊，連白河中隊、大隊部計14車28人前往搶救，鹽水車組到場後，發現1樓客廳起火燃燒，馬上布水線搶救。

▲台南市鹽水區水秀里晚上發生民宅火警，消防局出動大批消防人車前往搶救，搶救出意識模糊的女屋主等4人，其中1人無生命跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據現場鄰居向消防人員表示，該民宅居住4名年長民眾，但火警發生並未看見他們逃出來，受困在火場內，消防人員一方面全力滅火，一方面進入火場進行搜救，另外消防局再派4部救護車前往救護。

消防人員陸續從屋內救出2名女子，疑因濃煙嗆傷意識模糊，到晚上9時10分許，在房內救出第3名女子，9時14分在客廳後方找到第4名男子，惟已燒成焦屍。

▲台南市鹽水區水秀里晚上發生民宅火警，消防局出動大批消防人車前往搶救，搶救出意識模糊的女屋主等4人，其中1人無生命跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被救出的第1、2名女子因嗆傷以救護車送嘉義長庚醫院，第3名女子恢復意識，以救護車送麻豆新樓醫院。火勢在消防人員全力搶救下，於晚上9時8分許撲滅，火警初步調查，燃燒1樓客廳面積約20平方公尺，造成1死3傷，起火原因由消防局調查中。

▲台南市鹽水區水秀里晚上發生民宅火警，消防局出動大批消防人車前往搶救，搶救出意識模糊的女屋主等4人，其中1人無生命跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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