獨／「感情事屢次含糊帶過」　衛生局女員工摯友嘆：原來她藏了這樣的苦痛

▲衛生局林姓女員工墜樓亡，摯友透露林女生前與他的相處狀況。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

記者陳羿妏／採訪報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日深夜11時許墜樓身亡，而她生前曾PO出千字文控訴自己遭到性侵、欺騙，讓家屬、親友相當難過、震驚。《ETtoday新聞雲》記者採訪到一名林女的摯友A（化名），他透露其實兩人什麼都會聊，但對於感情事情卻屢次含糊帶過，這次意外發生後，才知道林女原來藏了這樣的苦痛。

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摯友A表示，在林女的千字貼文出現前，絕對很難料到「她會輕生」，因為林女才剛考上輔仁大學非營利管理組織碩士專班，今年9月要報到，準備在職進修，而林女平時樂觀正向，像是他受傷時，林女即便忙碌也會定時問候、關心他，是否有康復，林女無論是上下班都相當熱心待人。

「誰知道會這樣呢」摯友A提到，兩人其實在6月20日約一起吃飯，當時林女曾以工作繁忙、忙記者會事項而延遲飯局時間，怎料，延期後再傳來的卻是遺憾消息，而摯友A也透露，兩人平時聊天雖然都正常，不過，林女對於感情事卻是鮮少提及，甚至常常含糊帶過，因此他僅「隱約知道」林女有交往對象。

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摯友A表示，他聽過事件男主角廖姓執行長，也知道對方是復健界知名度頗高的人物，但完全想不到「林女與廖男有關係」，最後他說，若林女的選擇是讓大家關注到這件事情，身為好友的他，能做的就是不讓這件事情沉下去。

目前廖男任職的治療所5日發表聲明表示，「該同仁卸除執行長職務」，不過也提到，「其中所影射之事件內容，非屬事實，林女士於本單位任職期間，亦未曾受同仁強暴」；至於後續情形，警方正著手調查中。

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