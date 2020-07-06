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關廟4死2插管火警逆轉　疑縱火男被拍到騎單車出現...房子不久就燒起來

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▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，火勢約40分鐘撲滅，但造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫，本案傳出有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市關廟區四維街民宅6月23日凌晨發生火警，造成林姓屋主一家6口，祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫，原本外界以為是單純的電氣走火因素肇禍，但傳出本案有人為縱火之嫌，涉嫌縱火之62歲張姓男子疑似感情問題縱火釀禍且已尋短身亡，警方對此表示尚未確認縱火情事，將待火災鑑定報告結果依法查處。

▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，火勢約40分鐘撲滅，但造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫，本案傳出有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心，6月23日凌晨2時55分許獲報，台南市關廟區四維街368巷有一處磚造平房發生火災，屋內傳出人員受困，消防局陸續調派29車、65人趕往灌救。

▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，火勢約40分鐘撲滅，但造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫，本案傳出有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員到場，發現火勢很大，馬上布水線射水搶救外，並同步進行搜救任務，火勢於凌晨3時16分許控制，3時34分許撲滅。據了解，火勢撲滅後，消防員於火場搜索到2大2小（3男1女），4人身體都已焦黑，明顯死亡。

▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，火勢約40分鐘撲滅，但造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫，本案傳出有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查死者為60歲林姓屋主、35歲兒子（小兒子），以及屋主12歲孫子和10歲孫女，另林姓屋主54歲的東姓妻子（吸入性嗆傷，雙手一度2％燙傷、雙腳二度4％燙傷，意識清楚）及其59歲東姓姊姊（手掌5%二度燙傷，右眼窩二度、臉部二度燙傷，背部9％一度燙傷，意識清楚），2人由另名17歲孫女陪同緊急送醫。現場有林姓屋主住隔鄰的37歲林姓大兒子（右手掌2度1％燙傷，腹部二度2％燙傷拒送）。

▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，火勢約40分鐘撲滅，但造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫，本案傳出有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案原本以為是單純電氣走火釀禍，但日前卻傳出案情係有人為火之嫌，而涉案人62歲張姓男子是林姓屋主東姓大姨子的男友，事發前曾到該戶嗆聲，警方調閱路口監視器畫面，查出他當時騎腳踏車出現在失火的四維街民宅附近，不久後房子就燒了起來。但24日張男卻被發現在關廟區東勢里1處樹林工寮內輕生，未留遺書。

▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，火勢約40分鐘撲滅，但造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫，本案傳出有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市歸仁分局7月6日對此說明指出，有關6月23日發生於關廟區花園里四維街民宅大火釀成祖孫3代4死2重傷插管的慘劇案，案發當日市長黃偉哲立即到埸關心並指示台南市警局長周幼偉要善盡調查責任，盡一切可能從各項跡證及訪查，釐清真相，還給死者一個公道。

▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，火勢約40分鐘撲滅，但造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫，本案傳出有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說明，凡是火警命案等重大火警案件，案發後警方均會配合台南市消防局進行火場鑑識調查，並善盡調查蒐證之責任，本案發現場由經消防署與台南市消防局火災調查單位進行採證鑑識來釐清火災可能發生的原因，另歸仁局則立即組成專案小組，動員員警調閱案發現場周遭監視器影像及查訪，以科學證據，拼湊火警案情真相。

警方指出，當日現場火勢猛烈且突然，造成睡在屋內4名當事人來不及逃生，另睡在房間及客廳的東姓姊妹兩人也身上嚴重起火燒傷，案件似不單純，故報請台南地檢署檢察官主動指揮警、消人員積極偵辦，全案抽絲剝繭，將現場查訪紀錄及調閱之案發現場附近監視器影像，配合消防局的火災案情調查報告，進而聯結各項跡證，釐清相關案情。

▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，火勢約40分鐘撲滅，但造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫，本案傳出有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局指出，本案目前由檢察官指揮調查偵辦，目前火災鑑定報告尚未完成，警方必須等鑑定報告之結果，才能依據蒐證所得之證據去佐證相關案情，本案目前尚未確認是「人為縱火」，或鎖定張姓男子涉案，將待鑑定報告出爐才會確認案情，將完整偵辦調查結果，陳報檢察官查處。

台南市消防局火災調查科科長蔡旭棋指出，有關台南市6月23日關廟火警案造成4人死亡2人受傷，消防局火災原因調查鑑定書目前積極製作中，對於起火原因仍須研判及訪詢相關關係人才能進一步釐清。由於本起火災案件造成4人死亡2人受傷，而相關關係人仍有部分尚待查證、訪詢，亦未製作訪談紀錄；然相關跡證已請消防署鑑定中，尚未函復鑑定結果，因此，尚無法進行綜合研判及完成製作火災原因調查鑑定書。

據了解，本案疑涉嫌縱火之張姓男子，傳出在死前曾向朋友借錢，聲稱「火是他放的」，他背負4條人命，需要跑路費，但張男目前人已輕生，是否真的涉案及畏罪尋短，已死無對證，本案真相仍待檢警消儘速釐清確認，依法查處以還給死傷被害人一個公道。

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