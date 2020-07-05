剝殼秒見傳說中夜光石！雞蛋煮完變「便條紙螢光黃」　她傻眼：還滴黃汁

▲滴出來的水分也是黃色。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

不少人早餐習慣吃雞蛋補充蛋白質，但正常的蛋應該是雪白透亮，想不到竟然有人吃到「螢光黃」突變蛋！一名女網友今天早上用電鍋蒸了4顆水煮蛋，剝開其中一顆卻發現異狀，蛋白呈現不自然的亮黃色，「啃......我到底吃的什麽蛋？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，這盒雞蛋是託朋友買的，外表看上去沒任何異狀，蛋殼是乾淨的白色，並沒有裂縫或破洞，結果蒸完剝開才發現，其中1顆蛋白部分是黃的，雖然照片拍起來有點像抹茶綠，但實際用肉眼看是「便條紙的那種黃」，鮮艷又帶點螢光感，更可怕的是「滴出來的水份也是黃的」，趕快丟進廚餘桶不敢再吃。

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▲其他雞蛋都正常，唯獨這顆是黃綠色。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友回覆，「這隻雞要下蛋前因（應）該挫青屎過」、「有點綠綠的？是不是在暗示什麼」、「應該是母雞吃素的關係吧」、「這年頭連雞蛋都知道要偏綠」、「我記得鴨蛋有時候會開到這種顏色」、「你沒關燈看看，說不定是傳說中的夜光石。」

蛋白呈現不自然的黃綠色很有可能是雞蛋變質，最好不要食用，但如果是「蛋黃」略帶綠色其實是正常現象。先前有網友討論，超商茶葉蛋的蛋黃都有點灰綠色，是否有重金屬殘留？台大化工博士謝玠揚曾在臉書PO文解釋，這是因為蛋黃、蛋白都含有硫化物與鐵質，加熱之後就有可能形成硫化亞鐵，使蛋黃與蛋白接觸的地方有點灰綠色，「不會影響食用安全」。