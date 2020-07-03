雞蛋飄三秒膠臭味　老闆認了「指甲油補洞」：馬上吃不會怎樣！下場慘了

▲買到怪膠雞蛋，原PO超傻眼！（圖／翻攝臉書記憶八德）



記者劉維榛／綜合報導

「請大家買蛋時多注意哦！」一名桃園女網友驚呼，日前去雜糧行買生蛋，赫見某一顆有三秒膠的臭味，上面還有一層「加工填補的膠液」。事後拿回店家，老闆回應「馬上要吃的話，不會怎麼樣！」原PO氣得打給1999申訴，結果衛生局發現竟是指甲油！

一名女網友在臉書《記憶八德》貼文抱怨，昨（1）日中午，在當地某一間雜糧行買雞蛋，回家整理放入冰箱時，原PO眼尖發現有一顆被塗上透明膠液，「聞起來像三秒膠！」

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越想越不對勁，原PO決定返回店家問個清楚，結果答案讓人掉下巴，老闆回應，「這是因為蛋殼有破（膜還在），塗上了三秒膠，而且蛋馬上要吃的話，不會怎麼樣！」若在意的話，老闆也願意補換一顆新蛋。

畢竟是食物，原PO就怕此舉恐傷害健康，她嚴肅直言，「我不是來換蛋的，是來請問你蛋的問題，也請不要這樣做，不然顧客也不敢再上門來購買！」語畢便直接離開店家。

▲原PO拿毛巾擦，根本擦不掉！（圖／翻攝臉書記憶八德）



▲網友認為，用化學膠補破蛋超母湯！（圖／翻攝臉書記憶八德）



文章曝光後，一票網友建議檢舉，「誇張，萬一沒看到，膠跑進去怎辦，算誰啊」、「良心vs.荷包的問題，雜糧行的散蛋大概都是買斷的，損耗都歸自己吸收」、「好扯喔！像我這個體弱多病還是小孩，沒注意吃到怎麼辦」、「如果屬實可以直接公布店名，塗三秒膠吃出食安問題，告到倒店都有可能」、「傻眼，老闆還義正辭嚴，講得很像很正常的感覺」、「這會出人命，搞不好很多人買了，趕快通知衛生單位」。

此事鬧得沸沸揚揚，原PO在今（2日）更新後續，表示原本想丟棄，所幸昨晚垃圾車沒來收，因此決定撿回來並通報1999。《ETtoday新聞雲》求證桃園市衛生局，當局已派員前往稽查，確實也在現場發現1顆疑似塗膠液的雞蛋，並帶回檢驗。

衛生局指出，業者坦承是「指甲油填補」而非三秒膠，此舉是怕蛋白跟蛋黃在空氣中變質，因此才塗上。衛生局人員已對店家進行輔導，將會依據《食安法》第15條第一項的九款與第十款，未經許可跟驗證，最低可處六萬元，最高可至兩億元罰鍰，至於實際罰款部分，會依據業者事後改善狀況，才會有確切金額出爐。

據《NOWNEWS》報導，販售雞蛋的呂老闆也喊冤，會將瑕疵蛋分開賣，也會自行吸收，強調自己不是黑心商店，但經過此事教訓，以後不會再用此方次來補破蛋了。