實測車子烤雞蛋！放3hrs「蛋黃QQ的」成功　加醬油一吃驚呆：日本超商同款

▲原PO用車子烤雞蛋，意外得到美味溏心蛋一顆。（圖／黃先生授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

太陽一天比一天熱情，每個人走在室外必噴汗，就連開車族也得忍受上車時，那宛如烤箱一樣的煉獄。就有一名黃姓男網友在臉書《爆廢公社公開版》發文，說他看到有人車上的筆因為高溫被融彎了，就想說試試看車內高溫能不能把雞蛋烤熟。結果不僅讓原PO直呼「蛋黃QQ的，好吃！」成果照也驚呆其他網友，「看起來也太美味了吧！」

這位黃姓男網友貼文表示，這幾天的天氣熱爆了，他又剛好看到有人PO文說「放在車子裡面的筆彎了」，讓他好奇想試試這麼高的溫度，如果在車子裡放雞蛋，蛋是不是可以熟。於是他在18日中午開始做實驗，「於是在中午12:30放了兩顆雞蛋在鐵碗裡面，放在車內玻璃底下，放到下午16:30拿出來。」

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▲原PO認為第一次烤的時候，蛋黃有點太熟。但怎麼看起來很好吃的樣子？（圖／黃先生授權使用）

沒想到第一次實驗結果就大成功，而且感覺直接是7分熟，已經有點呈現溏心蛋的樣子，不過原PO就說，「感覺要蛋黃不要太熟的話，時間可能要再短一點」，決定隔天要再試看看。於是19號他將車子烤雞蛋的時間縮短，從中午12:30放到下午15:15，這次就讓他很驚喜，「結果很滿意，蛋黃QQ的，根本就是在日本超商買的蛋，好吃！」

▲原PO第二次縮短時間變成溫泉蛋，加醬油一嚐，直呼超美味 XD（圖／黃先生授權使用）

看到貼文後，其他網友紛紛笑噴，「這樣省瓦斯餒」、「所以中午把食材準備好放車裡，傍晚下班就能直接開飯吃晚餐了」、「可以試試放水果切片，看看能不能做水果乾」、「這很可以……加在拉麵裡很對味」、「泡在醬油裡面變成溏心蛋好像也不錯」、「我以為是測試車內到底有多熱，原來是美食教學啊，我都搞錯了～」

▲車（美）子（食）烤（教）雞（學）蛋。（圖／黃先生授權使用）

也有人擔心蛋會不會被悶壞或臭掉，原PO則是留言拍胸脯，「沒有喔，好吃呢！」「可以吃，好吃，目前還沒拉肚子，肚子也沒痛或不舒服。不過有看別人分享市售的蛋好像不行，因為大腸桿菌的樣子。」他還被其他網友說服，有空會試試烤地瓜，「地瓜不能太大隻，有機會也來試看看」、「被你這樣說，害我想去買地瓜試看看。」