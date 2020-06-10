嚇到屁股掉出蛋！信義區「尊爵母雞」逛大街…在地人曝真相：白天來看有2隻

▲母雞被嚇到生蛋了。（圖／翻攝自信義區三兩事）



記者黃可昀／綜合報導

鄉下地區偶爾會見到「雞」在逛大街，想不到車來車往的信義區竟然也出現野生母雞。一名網友表示，昨天清晨騎車經過虎林街，看到有一隻棕色的雞在馬路中央閒晃，結果一上前驅趕就不小心驚嚇到牠，害牠當場下了一顆又白又圓雞蛋，接著趕緊夾緊屁股逃跑。

原PO在臉書社團《信義區三兩事》表示，這隻母雞原本愣在路中間一動也不動，他怕等會兒上班時間車會變多，一不注意就會撞到牠，於是將牠驅趕至路旁，卻發生讓人尷尬的一幕，「可能雞嚇到了，屁股掉下一顆蛋…」。從照片中來看，母雞被趕到路旁的途中，不知是否太緊張，突然在紅線旁下了一顆蛋，還看著那顆蛋發呆，令原PO相當不知所措。

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網友回應，「好新鮮」、「不爭氣的笑了」、「挫勒蛋」、「有緣人，送你一顆蛋當早餐吧」、「如果沒圖片，我真覺得你在唬爛」、「見證奇雞」。

▲可能是附近雞肉攤老闆的寵物。（圖／翻攝自信義區三兩事）



知情人士指出，牠很有可能是附近菜市場跑出來的雞，有個雞肉攤老闆在門口養了2隻雞，附近居民時常見到牠們身影，「啊哈哈哈.... 此雞是旁邊攤販養的！白天來看會兩隻在停車場」、「好像是76巷邊雞肉攤老闆的寵物」、「你看到的G是在15層樓停車場（靠近杏一藥局）對面賣香蕉攤的嗎？如果是，那是那一排某一家攤商養的。」

無論母雞的來源為何，在路上看到野生雞隻最好別亂抓。先前一名網友在《Dcard》表示，他半夜到超商買宵夜卻發現一隻大白雞在門口遊蕩，凌晨出門發現牠還在，而且還跑到大馬路上，沿著整條路吃吃喝喝，看起來相當愜意。專業網友解釋，通常廟公會選用白雞來做法，法會結束後就把雞放生，讓牠在街頭自生自滅，可以請動保團體協助抓捕，不要自己去抓，否則「會被煞到！」