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日人愛吃「生蛋拌飯」：不會腥！　台灣卻不流行...網突破盲點

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雞蛋,生蛋,蛋白,蛋黃。（圖／取自librestock網站）

▲日本人常吃生雞蛋拌飯。（圖／取自librestock）

記者張嘉晏／綜合報導

日本各地都有特色生食料理，不僅是生魚片，還有生牛肉、馬肉刺身等等。有網友就表示，他常在日劇中看到日本人吃「生蛋拌飯」，但場景轉換到台灣，他卻對我國的生雞蛋等級沒什麼信心。對此網友們也點出生蛋拌飯無法在台灣流行的原因。

有網友在PTT八卦版上發文，他表示在日劇中很常見到日本人吃「生雞蛋拌飯」，做法簡單快速，一碗熱騰騰的白飯加上一顆現打的生雞蛋，最後淋上一點醬油點綴，似乎是很常見的家庭料理。

請繼續往下閱讀...

原PO隨後也好奇「為何日本人這麼愛吃生雞蛋拌飯？有這麼好吃嗎？」他表示，他其實可以想像得到拌飯的口感及雞蛋的香味，然而他卻對台灣的生食雞蛋沒什麼信心，不太敢直接生吃，而是選擇烹調至全熟後才食用。

▲雞蛋,蛋黃,膽固醇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大多台人還是會把雞蛋煮熟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，網友們紛紛回應「真的很好吃啊」、「其實真的蠻好吃的，跟半熟蛋拌飯一樣」、「在日本吃過，超好吃可以天天吃XD」、「要用夠熱的飯去拌，也不算生的吧」、「日本雞蛋不會腥， 拌飯很讚」。

不過，也有鄉民認為，日本的生食文化很有名，因此他們都會特別注意衛生，在台灣卻常買到臭蛋或裂蛋，如果要生吃，可能就要挑選價位較高的蛋，「日本雞蛋上面的賞味期限，通常是指可以生吃的期限」、「日本的雞蛋等級跟台灣的雞蛋等級不同」、「台灣要吃生的要買貴的」、「同意日本很多生食，是因為人家真的有那種品質」。

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