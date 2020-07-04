掛吊萬件大小不一玩具裝飾　埔里園環「玩具聖誕樹」功成身退

▲▼矗立在南投埔里鎮園環的埔里嘉年華「玩具聖誕樹」，在鎮長廖志城的帶領下，取下第1個玩具，進行玩具聖誕樹拆除儀式。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

矗立在南投埔里鎮園環的埔里嘉年華「玩具聖誕樹」，4日上午在鎮長廖志城的帶領下，取下第1個玩具，進行玩具聖誕樹拆除儀式，藉此感謝玩具聖誕樹點燈展出以來，埔里鎮民的參與及支持。玩具聖誕樹將於7月中旬前拆除完畢，圓環也將於年末進行改建，期待在明年有嶄新的面貌跟大家見面。

高16.8公尺、10公尺直徑，吊飾萬個大小不一玩具的埔里園環「玩具聖誕樹」，集合了埔里8000多位小朋友的願望，以及全鎮齊心協力的成果，在去年1月14日於埔里嘉年華點燈以來，當天即創造了7000位的觀賞人次。

這半年的展出也創造了近百萬人的駐足與經過，這棵樹帶給埔里的孩子是反思「需要」與「想要」，帶給遊客的埔里節慶品牌的榮譽，以及讓鎮民擁有，更棒的台灣之心價值。

玩具聖誕樹在鎮長廖志城的帶領下，取下第一個玩具進行玩具聖誕樹拆除儀式，藉此感謝玩具聖誕樹點燈展出以來，埔里鎮民的參與及支持。玩具聖誕樹將於七月中旬前拆除完畢，圓環也將於年末進行改建，期待在明年有嶄新的面貌跟大家見面。

玩具聖誕樹，曾歷經30天的玩具蒐集，36小時的高空吊掛作業，動員40人次整理玩具，用1000個百香果彈性網袋，由8667孩童的參與，將一萬件大小不一玩具，上萬名埔里鎮民及暨南大學學生一同完成埔里嘉年華玩具聖誕樹的裝飾作業，締造了埔里鎮煇煌的歷史與紀錄。

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