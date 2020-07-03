魚池新城村活動中心 南投縣長林明溱：2樓增建年長者活動空間

▲▼南投縣魚池新城村活動中心，縣長林明溱敲定增建2樓房舍做年長者活動空間。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣角池鄉新城村集會所社區活動中心，為滿足更多長輩們的休閒空間，縣長林明溱表示。縣府已籌措850萬元經費，將於集會所2樓增建活動中心，由魚池鄉公所辦理發包施工。

包括社會及勞動處長林志忠、立法委員馬文君、縣議員謝明謀、蕭志全、鄉長劉啟帆及多位鄉親都到場關心，由鄉公所進行興建工程簡報，隨後，林縣長也到社區廚房關心據點供餐服務情形，勉勵據點服務人員的辛勞。

林縣長表示，新城集會所於105年落成啟用，為多功能使用的集會所，有舞台、冷氣等設備，場地寬大舒適，平日提供地方民眾聚會及社區關懷據點服務使用，使用情形頻繁，場地空間已顯見不足，在地方民意及各方促成下，決定在原集會所2樓增建活動中心，希望提供更多社會福利服務，吸引更多長輩來社區關懷據點活動，促進身心健康。

鄉公所簡報時指出，集會所2樓增建活動中心計畫，將可滿足居民各項聚會活動休閒健身等需求，設計時會考量結構安全、注意通風採光並落實無障礙空間、電梯等設計，總工程經費980萬元，增建面積約100坪，若能於今年年底發包施工，預計111年8月前就能完工啟用。

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