大紅「C字119」造型　南投消防局魚池分隊新辦公廳庫動土

▲▼南投縣魚池消防分隊，新辦公廳庫動土，預計110年底完工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣政府消防局魚池分隊新建廳庫工程動土典禮，在鹿篙社區太鼓隊充滿活力的鼓聲開場後，由縣長林明溱、消防局長林聰吉、立法委員馬文君、縣議員謝明謀、石慶龍等貴賓共同舉行祭拜祝禱及動土儀式，祈願興建工程順利，完成後能提升魚池區的救災救護時效。



角池鄉有國內知名觀光景點日月潭，縣府為維護魚池地區與往來埔里、水里地區民眾，及遊客的生命財產安全，經各方努力爭取下，終於在魚池國小大校門對面，找到土地興建消防局魚池分隊新辦公廳庫，包括鄰近多位村長、義消、婦宣等地方仕紳近百人都到場共襄盛舉，見證這件地方美事。

縣長林明溱表示，舊的魚池分隊在市場旁，廳舍老舊空間不敷使用，出入口狹小且在斜坡上，造成消防車輛出入不便，在考量實際需求與各界支持下，縣府共編列3500萬元預算經費，也找到這塊魚池國小校門口土地，興建全新的辦公廳舍大樓，新的廳庫更大更舒適，設備先進，進出也方便，相信必能提升魚池鄉更好、更完善的救災救護服務品質，造福地方。



魚池消防分隊廳庫工程預計將於110年12月底完工，為地上3層的現代化消防廳庫建築，總樓地板面積473坪，總工程經費3500萬元，完工後不論是硬體或是軟體設備，都將是最先進舒適及便捷的，可提供魚池地區及觀光遊客最佳的安全保・

最最最經典障。

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