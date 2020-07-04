全台花卉重鎮南投埔里鎮　力推假日市集美食帶動花卉觀光產業！

南投縣埔里鎮公所4日起到19日，在埔里鎮中興大學實驗林，舉行「埔里花卉風華農村再現」及假日市集、美食活動。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

疫情衝擊花卉及各行各業，南投縣埔里鎮公所4日起到19日，在埔里鎮中興大學實驗林，舉行「埔里花卉風華農村再現」活動，活動期間的每週六、日假日期間，邀請小農、文創、咖啡甜點、社區美食等攤商來擺設市集，希望刺激消費，並提供民眾一個安心防疫旅遊的好去處。

南投縣埔里鎮是全台花卉產業重鎮，也是台灣的心臟地理中心位置所在。台灣各大花卉批發市場、彰化田尾公路花園、台北建國假日花市等各大花卉集中市場，超過3成的花卉是由南投縣業者所培植輸出，而埔里鎮的產量佔超過5成。

今年初自農曆春節過後，因為新冠肺炎疫情延燒、衝擊全台各行各業，南投縣花卉產業也備受影響，加上花卉並非民生必需用品，在疫情影響下，對花卉產業造成很大的衝擊，消費量下降3成以上。根據市場調查，以非洲菊為例，平均拍賣價1支不到2塊錢，造成花農血本無歸甚至棄收，加上國外運輸不順暢、海空運費高漲，更讓產業雪上加霜。

疫情關嚴重影響花農生計，有鑑於此，南投縣埔里鎮公所於7月4日到19 日在埔里鎮中興大學實驗林，舉行「埔里花卉風華農村再現」活動，並在活動期間的每週六日假日期間，邀請小農、文創、咖啡甜點、社區美食等攤商來擺設市集，希望刺激消費，並提供民眾一個安心防疫旅遊的好去處。

埔里鎮鎮長廖志城表示，非常感謝行政院中部聯合辦公室執行長蔡培慧的協助，與在地在花農、農村社區，共同推動計畫，大量運用當季國產天使花，在埔里鎮內重要的農業灌溉水資源杷城大排周邊演習林，進行大面積藝術擺設，營造出國外花開時，吸引大批遊客人潮來賞花的景象。

活動期間也安排導覽解說人員，向遊客解說及推廣埔里花卉、農村特色、優質農產等，並於假日辦理小農、農村市集，促進農產品及社區的活絡，希望有效解決因為疫情農產品生產過剩問題。農村社區媽媽們的手作美食，也是吸引遊客消費的最佳利器，包含農村特色餐飲及農業伴手禮等，均具發展潛力，藉此發展農村風華新契機。

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