創校半世紀埔里宏仁國中　第1屆校友會理事長幹部就職

▲▼南投縣長林明溱4日上午到埔里鎮宏仁國中，出席宏仁國中校友會第1屆理事會長暨會職幹部就職授證典禮。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣長林明溱4日上午到埔里鎮宏仁國中，出席宏仁國中校友會第1屆理事長暨會職幹部就職授證典禮，頒發印信及理事長當選證書，給予議員兼任理事長林芳伃，並逐一為理監事授證。

校友會會長、幹部就職典皿，宏仁國中管樂儀隊及社區媽媽，組成的樂活儀隊精彩表演拉開序幕，立委馬文君、許淑華、議員陳宜君、葉仁創、簡賜勝、蕭志全、曾振炎、石慶龍、廖文賢、鎮長廖志城、副議長潘一全服務處主任黃明輝及多位鎮民代表都出席致意，宏仁國中校長李孟桂、家長會長曹印天也列席參與。理事長林芳伃致贈獎助學金給宏仁國中管樂儀隊，鼓勵學弟妹認真向學，積極開創未來。

林縣長說，宏仁國中50年來，在歷任校長用心經營下，辦學績效卓越，培育出相當多的社會菁英，校友分布海內外，欣見校友會正式成立，未來希望在林理事長帶領下，吸引更多校友返鄉參與，並以傑出校友的成功經驗分享，鼓勵學弟妹認真向學，勇敢挑戰自我，開創美好未來。

理事長林芳伃表示，宏仁國中創校迄今50年，培育逾萬社會菁英，分布國內外，在各行各業都有傑出表現，在歷屆校友的企盼及努力推動下，第1屆校友會正式成立，未來該會將成為校友平台，凝聚校友向心力，匯集資源，共同關心母校教育，扶助學弟妹向學，為南投培育更多優秀人才，貢獻社會，繁榮鄉里。

馬立委和許立委也同聲表示，教育是南投的重要基石，宏仁國中走過50年，不僅孕育出許多傑出的校友，也不斷成長進步，值得肯定，今日在校友殷盼中，校友會順利成立，期許在林理事長帶領下，凝聚力量，作為學校和家長會的後盾，讓宏仁國中更好，並分享傑出校友的經驗，作為學弟妹學習的典範。

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