警察實習生想看「A1：死亡車禍」　學長譏：母湯哦！希望他早點長大

▲竟有警察實習生在工作日誌，幫學長酒測後，在工作日誌表明，想見識A1死亡車禍。（圖／翻攝自網路）

記者張弘昌／南投報導

暑假警察實習生紛到各縣市警局報到，親臨戰場體驗。離譜的是竟有實習生白目到急著想見A1死亡車禍。犯了警職大忌。資深警認為，新生初到社會有溝通代溝，還有很多不便公開的「鳥事」，他們好好待完短短實習時光，就阿彌陀彿了！

警界內部群組瘋傳，有白目「菜鳥」實習生工作日誌寫道，跟交通隊學長處理A3無人傷亡事故，第一次用警察身分，操作酒測器「很興奮」；更期待有A1死亡車禍。讓警界學長姐「嚇一跳」；有人神回「對亡者要心存尊重」，才是警察的專業職責。

警界群組流傳一則菜鳥警實生，到某縣市交通隊實習心得工作日誌截圖。這位剛初入職場警察實習生，跟著學長處理A3車禍無人傷亡時，看到在旁學長指揮若定，忙碌量測、排除交通路障時，請警察實習生替肇事雙方進行酒測時。警實習生感到很緊張、興奮，可惜酒測值為零，不然就可以看到，如何處理酒駕流程。

這位菜鳥警界實習生，在文末竟「期待」有A1（死亡車禍）發生，可以看到不一樣的東西，並且學習。從警多年警察看到po文，都說「母湯啦！」，這種「帶塞的！」。根本不尊重警察的專業倫理，以及工作精神。

看過po文資深警員表示，照片截圖所顯示的日誌，是警生使用的格式，文字內容是否出自實習生之手，是個「謎」。現網路發達，小學作業薄，任何書局就買的到，更別論到網路複製找；說不定是學長不滿菜鳥實習生「太屌」，胡寫一通「刷存在感」，紓發情緒。

不過，菜鳥實習生親臨現場的啥麼「鳥」事，老鳥警察早「司空見慣」了。大多只是笑笑。畢竟剛初職場，要給他們舞台機會，提醒他們要有所厲練；重要的是肯學習，不要到畢業任職的時候，連小小車禍，連測劃線，都無法處理，再來急叩「學長」。

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