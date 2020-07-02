死者2個月後回來了！家屬樂壞...下一秒驚醒「火化的是誰？」

▲死者火化2個月離奇復活？家屬一想驚覺不對勁...（示意圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

重慶43歲焦姓男子今年3月離家失蹤，警方4月通知家屬，稱焦男染病住進溫州的醫院。家屬急忙趕抵，希望將人接回家鄉，但焦男途中病逝，遺體被迫火化。不料2個月後，焦男完好無缺回到家中，家人又驚又喜，但也疑惑當初火化的到底是誰？

綜合陸媒報導，焦姓男子患有精神疾病，今年初突然離家出走，與家人失去聯繫。家屬報案尋人，直到4月才接到警方通知，通知焦男可能在溫州市中醫院。隔天，一家人搭機趕往溫州，醫生說焦男罹患肺結核引起的重度傳染病，病情不樂觀，建議立即轉診到溫州市第六人民醫院。

不過，溫州市第六人民醫院評估後認為，患者病情太嚴重，存活機會渺茫。家人商量後，決定將人帶回故鄉落葉歸根，不料焦男途中就病逝身亡。基於疫情考量，遺體被送往重慶當地殯儀館，長輩悲痛之餘，為了讓孩子走得體面一些，前前後後花了14萬元（約新台幣59萬元），依習俗辦酒席、買墓地，並註銷戶口。

本以為生活就此回歸平靜，怎料家屬5月26日接到重慶警方電話，稱江西上饒的救助站找到一名流浪漢，對方自稱是焦姓男子。接電話的舅舅嚇出一身冷汗，「這不是說外甥還活著？那之前那個從溫州運回來的人又是誰？」

6月5日，焦男在相關單位協助下返家，但由於精神疾病，始終無法清楚交代先前去向。不過，舅舅很不滿，認為這件事是院方疏失，既然死者不是他的外甥，他們根本沒義務支付鉅額喪葬費和醫療費用，院方應賠償損失。

舅舅指出，當時病患戴著氧氣罩，是醫生一直強調病人患有嚴重傳染病，加上疫情防控，不允許他們靠得太近，所以他們也就未近距離接觸，因此釀出大烏龍。

醫院急診科主任劉曉受訪時解釋，病患是警方送來的，而且身上發現了焦姓男子的身分證。他回憶，當時醫生拿著身分證比對了一下樣貌，不僅是相像的，還拍照給派出所比對，「醫生是沒有辦法確認病人身分的，肯定要通過派出所。」

急診科護士長朱婧也說，當時病人身患多種傳染病，起初沒戴氧氣罩，只戴口罩，特別請家屬確認身分，「當時對方一共來了4個家屬，有一個在病房裡陪護，我還特別交代她，給病人倒尿時必須先戴上防護手套。他的媽媽、姊姊都來了，還照顧了一個晚上，怎麼會認不出自家人？如果家裡人都認不出來，我們醫護人員又怎麼認得出來？」

院方強調，他們已經善盡通知和救助義務，況且當時也請家屬來確認過身分，對方未提出任何異議。至於賠償部分，他們建議家屬採取司法途徑。