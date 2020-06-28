針灸完回家痛到爆　她拉下衣服秒嚇傻...還有一根扎在脖子上

▲蔣姓女子前往人民醫院針灸，回家發現還有一根針扎在脖子上。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

針灸是中醫裡一種特有的療法，藉由針刺或火灸人體穴位以治療疾病，不過在療程中針刺在穴位的畫面相當驚悚，導致了許多人不敢嘗試。大陸一名蔣小姐23日前往重慶市巴南區人民醫院針灸，結果療程結束回家後感到異常疼痛，脖子上也有異物感，拉下衣服一看才發現，竟然有一根針直直扎在脖子上，嚇得她立刻回到醫院，讓醫生把針取出。

據《看看新聞》報導，蔣小姐頸椎不好，先前已經到這家醫院接受過3次的針灸療程。蔣小姐表示，比起前3次，23日當天的療程明顯花費更長的時間，回家後脖子持續疼痛著，原本以為症狀隔天就會緩解，沒想到就連舉手都很痛，感覺好像有什麼東西，「我把衣服拉下來，當時就一根針一直扎在上面。」





執行針灸療程的女醫師表示，當時拔針是另外一位男醫生，或許是取針的時候被衣服遮住了，才會導致這樣的疏忽，「是我們有點失誤，但是有沒有給她造成什麼後果。」

對此，蔣小姐則反擊，針灸時只有穿一件背心，而且當時還是趴著的，自己根本看不到，也沒有人告知要檢查。經過溝通之後，人民醫院院方賠償了第4次療程的費用約700元人民幣（約台幣2920元），並免費提供7次的針灸療程作為補償。

►敏感肌、消痘神水！「靈芝水」超殺價849元快搶～