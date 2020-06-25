女孩溺水「連一拉一全跳了」　7同學詭譎搶下水…40分鐘剩8浮屍漂上岸！

▲重慶發生小學生詭異落水溺斃事件。（圖／翻攝自微博）

記者陳亭伃／綜合報導

暑假天氣熱，不少孩童結伴玩水，卻釀成悲劇。中國重慶市21日發生一起詭譎的「連一拉一」救人意外，當天約有15名小學生相約到涪江，在一名女孩溺水之後，陸續跳了7名同學捨身救人，最後卻成為8具浮屍的悲劇，讓家人跪在江邊痛哭失聲。

綜合外媒報導，一同到涪江玩樂的同學回憶起意外發生的礦況，指出一名女同學不小心失足落水，一旁的同學相當緊張，一連跳下了6個女生同學想要相救，卻讓自己也身陷溺水狀況，另外一名男孩為一開始溺水女孩的弟弟，眼見姊姊無助的在水中拍打，於是也跳下去救人，最後卻跟著姐姐一起溺水身亡。

當地村民表示，出事的地方離村莊聚集處約有200公尺左右，需要通過一片菜田和樹林才會到，也就是說意外發生當下，就算有人在江邊求救，村民也幾乎不可能聽到；且意外發生當下為下午一點左右，當時許多人都在睡午覺，也沒有人發現江邊聚集一堆學生、更發生了意外。

潼南區警方表示，經過初步調查，意外落水的為當地小學的學生，其中一名女學生也落水但卻自己爬上岸，回過神後驚覺不對，於是趕緊打電話報警。警方接獲報案之後，釐清地點出動將近200名警力，最終陸續打撈8具遺體上岸，讓家屬心痛不已。

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