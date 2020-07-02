重慶70%遭水猛灌！社區急籲「4樓以下做好準備」 …已致1死1失蹤

▲重慶綦江1940年以來最大洪水。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶市防汛抗旱指揮部2日通報，過去24小時已有28個區縣出現暴雨，重慶70%以上都遭水猛灌，已導致1人死亡、1人失蹤，6萬餘人受災，12條次中小河流出現超警戒超保證水位洪水。此外，重慶市日前1份洪水預警通知也在社群網路上曝光，社區溫馨提醒居民防範淹水，「請4樓以下居民提前做好準備」。

據重慶市水文監測總站監測，1日8時至2日8時，重慶全市普降中到大雨，其中沙坪壩、涪陵、萬州等28個區縣出現暴雨，酉陽、秀山、黔江等7個區縣出現大暴雨，最大日降雨量出現在酉陽廟溪鄉荊竹村，為128毫米。

受強降雨和上游來水影響，綦江幹流、璧山區梅江河、彭水縣諸佛江等7條次中小河流出現超保證水位洪水；綦江區通惠河、永豐河、秀山縣酉水等5條次中小河流出現超警戒水位洪水。

截至2日10時，此次暴雨已造成重慶市14個區縣、113個鄉鎮（街道）的69207人受災，因災死亡1人、失蹤1人，緊急轉移安置2035人；農作物受災面積1251公頃，倒塌和不同程度損壞房屋450間。

暴雨還導致重慶11處高速公路交通受阻，其中三環高速公路綦萬段1日上午發生山體滑坡，導致雙向交通中斷，目前排危處置工作仍在進行中。

大陸上月1日全面進入汛期至今，南方已歷經5輪強降雨，全境共150萬平方公里累積降雨量超過200毫米，佔據6分之1國土，超過41個台灣面積，在重慶綦江更被視為1940年以來最嚴重水災。