聯合國啟動「消除貧困聯盟」　中國作為創始成員加入

▲聯合國啟動消除貧困聯盟。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎為國際上消除貧困帶來挑戰，第74屆聯合國大會主席Muhammad-Bande在1日召開的視訊會議上，宣布啟動「消除貧困聯盟（the Alliance for Poverty Eradication）」，其中近年致力推動脫貧的中國大陸，亦作為創始成員參加。

《新華社》報導，中國常駐聯合國代表張軍於會議上表示，在聯合國成立75週年和進入「可持續發展目標行動十年」之際，新冠疫情暴發給消除貧困帶來新的嚴峻挑戰，各方應以成立「消除貧困聯盟」為契機，採取共同行動，推進全球減貧事業。

▲中國大陸近年積極推動貧困縣脫貧。（圖／CFP）

值得注意的是，中國國務院總理李克強5月下旬，才在中共全國人大、政協兩會閉幕時指出，中國有6億人的月收入僅人民幣1000元，引發外界軒然大波，各方討論中共總書記習近平今年下令要完成的全面脫貧攻堅，建成「小康社會」目標能否如期達成。

據了解，由聯合國宣布啟動的「消除貧困聯盟」，目前有包括巴基斯坦、印度、孟加拉、南非、埃及、摩洛哥、衣索比亞、墨西哥、智利、挪威和土耳其等30多個國家參與，由尼日利亞擔任臨時聯合主席，旨在提高人們對貧困在世界和平、人權和可持續發展等領域上有所危害的認識。

Muhammad-Bande在會議上，將貧窮描述為人類良知的汙點，表示全球有21億人屬於貧窮人口，有7.6億人處於極端貧窮。

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