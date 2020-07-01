　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

聯合國啟動「消除貧困聯盟」　中國作為創始成員加入

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼貧富差距，貧富不均，貧窮，中產階級，財富，底層，階級。（圖／視覺中國）

▲聯合國啟動消除貧困聯盟。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎為國際上消除貧困帶來挑戰，第74屆聯合國大會主席Muhammad-Bande在1日召開的視訊會議上，宣布啟動「消除貧困聯盟（the Alliance for Poverty Eradication）」，其中近年致力推動脫貧的中國大陸，亦作為創始成員參加。

《新華社》報導，中國常駐聯合國代表張軍於會議上表示，在聯合國成立75週年和進入「可持續發展目標行動十年」之際，新冠疫情暴發給消除貧困帶來新的嚴峻挑戰，各方應以成立「消除貧困聯盟」為契機，採取共同行動，推進全球減貧事業。

▲▼大陸共有28個貧困縣脫貧。（圖／CFP）

▲中國大陸近年積極推動貧困縣脫貧。（圖／CFP）

值得注意的是，中國國務院總理李克強5月下旬，才在中共全國人大、政協兩會閉幕時指出，中國有6億人的月收入僅人民幣1000元，引發外界軒然大波，各方討論中共總書記習近平今年下令要完成的全面脫貧攻堅，建成「小康社會」目標能否如期達成。

據了解，由聯合國宣布啟動的「消除貧困聯盟」，目前有包括巴基斯坦、印度、孟加拉、南非、埃及、摩洛哥、衣索比亞、墨西哥、智利、挪威和土耳其等30多個國家參與，由尼日利亞擔任臨時聯合主席，旨在提高人們對貧困在世界和平、人權和可持續發展等領域上有所危害的認識。

Muhammad-Bande在會議上，將貧窮描述為人類良知的汙點，表示全球有21億人屬於貧窮人口，有7.6億人處於極端貧窮。

►他奶奶的美麗小秘訣喔

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
快訊／花蓮屏風山墜谷意外！男跌落溪谷搶救中
差27歲！屏東男爬上「國中小女友」通鋪…同床9歲小表弟目擊：
快訊／外交部證實跟索馬利蘭互設代表處　展開5面向合作計畫
LIVE／台灣、索馬利蘭互派代表　吳釗燮親自說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港警已抓70人...2人涉違反港版國安法！　女持英美國旗「香港獨立」牌

港版國安法通過隔天！　羅冠聰「恐違反國安法」視訊參與美國會聽證會

香港警務處已成立國家安全處！　李家超：正物色處長人選

約網友開房「慘被放鴿子」！她氣炸稱：我被性侵了　警趕到現場一看傻眼

陸官媒被美列「外國使團」　《環時》總編：將對美媒駐陸機構反擊

5便衣警到場…胸前配「N+1個數字」粉紅卡片 　港媒︰新設國安部門！

10歲男童尿血「膀胱拉出1.5公尺電線」　爸一問傻眼：5年前無聊尿道塞塞樂

聯合國啟動「消除貧困聯盟」　中國作為創始成員加入

「深V爆乳妹」穿高跟鞋飆車撞死人　吹氣酒測還甜笑…機車女騎士魂斷輪下！

港人憂國安法影響投資　港府：清楚條文令投資者有信心

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

港警已抓70人...2人涉違反港版國安法！　女持英美國旗「香港獨立」牌

港版國安法通過隔天！　羅冠聰「恐違反國安法」視訊參與美國會聽證會

香港警務處已成立國家安全處！　李家超：正物色處長人選

約網友開房「慘被放鴿子」！她氣炸稱：我被性侵了　警趕到現場一看傻眼

陸官媒被美列「外國使團」　《環時》總編：將對美媒駐陸機構反擊

5便衣警到場…胸前配「N+1個數字」粉紅卡片 　港媒︰新設國安部門！

10歲男童尿血「膀胱拉出1.5公尺電線」　爸一問傻眼：5年前無聊尿道塞塞樂

聯合國啟動「消除貧困聯盟」　中國作為創始成員加入

「深V爆乳妹」穿高跟鞋飆車撞死人　吹氣酒測還甜笑…機車女騎士魂斷輪下！

港人憂國安法影響投資　港府：清楚條文令投資者有信心

港警已抓70人...2人涉違反港版國安法！　女持英美國旗「香港獨立」牌

與索馬利蘭互設辦事處「影響兩岸關係」？吳釗燮：不因壓力放棄好的事情

你去搶了嗎！三倍券上線6小時狂售「破百萬份」

山巒中的糖果屋！清境鄉村歐風民宿　玻璃屋眺望中央山脈超療癒

毒犯妻送「加料」會客餐…北所獄友「迷姦藥中毒」！法務部長回應了

中部逾30名醫師接力反中火　1個月內發動街頭遊行反燃煤

吳肇軒車震大文：前戲很重要！　「我是她的性愛啟蒙老師」

星宇航空宣布招募「軍方退役飛航員」　預計9月起陸續面試

練台生敲定入股「全國數位」31%！擠身雙北市有線電視大亨

傳說對決APL超級職業聯賽小組賽首輪結束　GCS隊伍戰績輝煌

焦凡凡爆乳開球把球變不見

大陸熱門新聞

10秒爆頭9次！超商店員6酒瓶暴錘劫匪

暴雨下不停！三峽大壩洩洪　

香港中聯辦「水炮車戒備」　警方舉「紫旗」警告違反國安法！

港版國安法23:00生效　港府公告全文

即／香港國安法全文出爐：最可處終身監禁

港版國安法　揮舞港獨旗就能抓

奴才狂PO貓主子「霸氣美照」 下秒被逮捕！

正妹電話亭KTV曬美腿　網見背影暴動

港區國安法管轄權超預期　4類罪皆可無期徒刑

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

習近平簽署「港版國安法」　即刻生效

幼童洗澡慘遭「硫酸淋頭」全身冒白煙溶化了

深V爆乳妹撞死機車女騎士！吹氣酒測還甜笑

尋求政治庇護！　港抗議份子來台..須注意三原則

更多熱門

相關新聞

加速疫苗研發！陳時中組醫院國家隊

加速疫苗研發！陳時中組醫院國家隊

新冠肺炎台灣維持447例確診，前衛生署長葉金川點出防疫下半場4大隱憂，分別為醫療量能不足、核酸檢驗偏低、集中隔離場所不足，以及疫苗研發落後國際。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會與醫事司、食藥署、疾管署組成「醫院國家隊」，降低蒐集病人時間，進而在兼顧品質與科學實證下，強化國內疫苗生產。

高雄飯店搶振興　房價最低999還有包月暢飲方案

高雄飯店搶振興　房價最低999還有包月暢飲方案

效仿冰島解封「入境檢測就放行」　陳時中提「不可行原因」

效仿冰島解封「入境檢測就放行」　陳時中提「不可行原因」

即／東京新增67例解禁後新高！不排除重啟緊急宣言

即／東京新增67例解禁後新高！不排除重啟緊急宣言

「繳費忘領口罩未來可補領」　指揮中心：加手續費原門市領取

「繳費忘領口罩未來可補領」　指揮中心：加手續費原門市領取

關鍵字：

新冠肺炎中國大陸脫貧聯合國消除貧困聯盟

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

謝和弦心死反擊Keanna主因曝光

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面