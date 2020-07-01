▲疫苗研發落後國際？陳時中組「醫院國家隊」，進人體試驗就發錢。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎台灣維持447例確診，前衛生署長葉金川點出防疫下半場4大隱憂，分別為醫療量能不足、核酸檢驗偏低、集中隔離場所不足，以及疫苗研發落後國際。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會與醫事司、食藥署、疾管署組成「醫院國家隊」，降低蒐集病人時間，進而在兼顧品質與科學實證下，強化國內疫苗生產。

陳時中今（1）日在記者會上，針對四大隱憂做回應。他表示，台灣集中檢疫所空床率還有86%，無論是漁船還是專機要進入，都有空床可以用，檢疫旅館也只使用到3、4成，量能基本充足。另外，檢驗量能經過5個月努力，從500件增加到6000多件，目前仍持續擴張中。

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至於疫苗部分，指揮中心朝兩方面規劃，一為針對國內短期研發上，請國衛院、食藥署給予藥廠行政程序協助，「我們要快，但不能錯」。至於相關的EUA，也根據國際規則，研究如何縮短實驗時間，並訂出使用時機。另外，指揮中心也站在扶植國內生技產業角度上，給予研發經費，也會持續關注國際有可信賴疫苗出現時，能及時採購。

陳時中說，目前國內有3、4家藥廠都有不錯進展，其中1家月底就會盡到人體試驗階段。指揮中心也會結合醫事司、食藥署、疾管署等單位，組成「醫院國家隊」，讓疫苗在人體試驗階段，能結合更多醫院，降低蒐集病人所花的時間，相關經費也已編列完成，收第一個病人發30%，收一半發40%，採先付制，讓藥廠不要有後顧之憂。

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