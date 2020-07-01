效仿冰島解封「入境檢測就放行」　陳時中曝「不可行原因」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，但仍有不少人認為應該做普篩，甚至有專家認為可以效仿冰島，用入境檢測來替代14天的隔離檢疫。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1）日再度說明台灣採檢策略，強調「被感染後，需要一定的潛伏期才會被驗得出來，所以不可能驗完就放走，這樣社會上就會有感染的人存在。」

台大公衛學院每週召開新冠肺炎說明會，分析各國疫情和台灣現況，專家學者認為，入境普篩是不可避免的，國際可以借鏡的個案如冰島，全國約有21%民眾進行核酸鹼測，之後也開始實施「入境檢測替代14天隔離檢疫」。

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陳時中今則在例行記者會再度說明台灣一路以來的篩檢策略。他說，疫情到現在，一直有一些關於邊境開放跟篩檢的聲音，包括爭議不斷的普篩，到現在的「廣篩」，但其實目前還是都使用全世界都承認的檢驗方式PCR，所以台灣整體還是用PCR做檢驗。

▲指揮中心說明新冠肺炎篩檢狀況和冰島每日確診病例數。（圖／指揮中心提供）

陳時中也進一步舉例，之前華航班機340名乘客中，有12人確診，入境當天5人確診，當天有7人是漏掉的，因為很多人之後才會發病被檢驗出來，因為被感染到，需要一定的潛伏期才會被驗得出來，而12名確診個案都有症狀，另外225人都沒有症狀，也沒有確診案例，但這也不代表沒症狀就沒有個案，只能說從該案件來看，沒有症狀，被感染者是很少的。

而以冰島做法來說，陳時中表示，很長一段時間案例是非常少，但他們6/15號起實施入境全檢測放行後，就出現遺漏，最後還是形成社區裡感染。

冰島在6/15~6/28號確診30例，其中5名是本土，換句話說，入境後有22個傳給5個，其中3名感染源不明。陳時中也強要，從國內經驗去看國外的做法，還是必須謹慎嚴管邊境，靠機場檢驗無法完全確保社區安全，且自主健康管理沒做好風險相對更大。

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