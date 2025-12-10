一秒穿越4500年前古埃及　直擊金字塔禁區！《消失的法老》VR沉浸體驗台北登場

▲XR沉浸玩家《消失的法老》台北主視覺。（圖／時藝多媒體提供）

消費中心／台北報導

台灣沉浸式娛樂市場迎來重量級新作！風靡全球的《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗（The Horizon of Khufu），將於2026年1月29日進駐台北全新XR展演空間「XR沉浸玩家」，觀眾只要戴上VR裝置，即能一秒從台北穿梭至埃及，深入神秘的金字塔核心，體驗一場視覺與體感超震撼的古埃及沉浸旅程。即日起，預售票680元（原價800元）於KKday獨家販售！

台北全新沉浸體驗空間 《消失的法老》為開幕首檔節目

由時藝多媒體打造的「XR沉浸玩家XR PLAYHOUSE」，落址於台北松山文創園區，為台灣首座以「多人走動式VR體驗」為規劃核心的XR展演空間，全球參與人次逾200萬人的《消失的法老》作為場館首檔重磅級節目隆重登場。「XR沉浸玩家」提供觀眾完整且專注的沉浸體驗。觀眾可在體驗前後串聯園區與周邊景點，安排一趟兼具文化、娛樂與休閒的台北城市生活行程。

▲透過VR頭顯，XR沉浸玩家《消失的法老》帶領觀眾穿越時空回到古埃及。（圖片版權／excurio）

▲XR沉浸玩家《消失的法老》透過VR頭顯，帶領觀眾登上金字塔頂端。（圖片版權／excurio）

走進金字塔禁區：多人時空冒險，親眼見證法老王葬禮

《消失的法老》以1:1尺度重現埃及吉薩高原上最大的金字塔—古夫金字塔，並由虛擬導覽員莫娜帶領參與者展開一趟跨越 4,500 年的沉浸冒險。觀眾將以第一人稱視角行走於建築內部，穿越隱藏通道、深入一般遊客無法進入的王后密室，登上平時無法抵達的金字塔頂端俯瞰整座吉薩高原，親身體會古代建築的壯闊尺度。旅程由金字塔外部地景延伸至尼羅河與下神殿，觀眾將登上神話中的「太陽船」，一路航行回公元前 2500 年的古王國時期，親眼見證法老王古夫的葬禮儀式。

體驗採多人同步走動式VR設計，觀眾能與同伴在同一虛擬空間中同行遊歷金字塔深處。全片場景依據考古研究、建築資料與影像技術精準重建，在高度擬真的視覺與空間音效加成下，整段旅程宛如沉浸於一部史詩級的古埃及實境電影中，開啟一段極致的感官沉浸體驗。

▲XR沉浸玩家《消失的法老》帶領觀眾遊尼羅河穿越時空，回到埃及第四王朝。（圖片版權／excurio）

▲透過VR頭顯，XR沉浸玩家《消失的法老》帶領觀眾穿越時空回到古埃及。（圖片版權／excurio）

國際巡展作品台北首次亮相

XR沉浸玩家攜手合作HTC旗下的VIVE Arts，引進享譽全球的頂尖沉浸式創作團隊 EXCURIO打造的《消失的法老》，自2022年在巴黎首演以來，於法國、英國、美國、日本等地掀起熱潮。此次台北版本與全球同步，呈現完整敘事與視覺規模，觀眾無需遠行即可體驗國際高規格沉浸式娛樂內容。更多展覽相關消息，請關注XR沉浸玩家官方粉絲團。

▲體驗照《消失的法老》開放8歲以上兒童與家人一同體驗。（圖片版權／excurio）

【節目資訊】

《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗

節目日期｜2026年1月29日至9月28日，除夕公休

開放時間｜採場次預約制

週日至週四 10:00-18:00（17:00 最後入場）

週五至週六 10:00-20:00（19:00 最後入場）

節目地點｜XR沉浸玩家(松山文創園區 東向製菸工廠2樓)

主辦單位｜時藝多媒體、XR沉浸玩家

創作單位｜EXCURIO

合作單位｜VIVE Arts

技術支持｜VIVE

獨家售票｜KKday

【票價資訊】

預售票2025/12/10 - 2026/01/28

預售單人票680元/張

展期票2026/01/29 - 2026/09/28

展期單人票800元/張

展期平日多人票（2～8人）750元/張

展期假日多人票（4～8人）750元/張

官方粉絲團

購票連結