民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一秒穿越4500年前古埃及　直擊金字塔禁區！《消失的法老》VR沉浸體驗台北登場

《消失的法老》VR沉浸體驗 台北「XR沉浸玩家」登場（圖／時藝多媒體提供）

▲XR沉浸玩家《消失的法老》台北主視覺。（圖／時藝多媒體提供）

消費中心／台北報導

台灣沉浸式娛樂市場迎來重量級新作！風靡全球的《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗（The Horizon of Khufu），將於2026年1月29日進駐台北全新XR展演空間「XR沉浸玩家」，觀眾只要戴上VR裝置，即能一秒從台北穿梭至埃及，深入神秘的金字塔核心，體驗一場視覺與體感超震撼的古埃及沉浸旅程。即日起，預售票680元（原價800元）於KKday獨家販售！

台北全新沉浸體驗空間 《消失的法老》為開幕首檔節目
由時藝多媒體打造的「XR沉浸玩家XR PLAYHOUSE」，落址於台北松山文創園區，為台灣首座以「多人走動式VR體驗」為規劃核心的XR展演空間，全球參與人次逾200萬人的《消失的法老》作為場館首檔重磅級節目隆重登場。「XR沉浸玩家」提供觀眾完整且專注的沉浸體驗。觀眾可在體驗前後串聯園區與周邊景點，安排一趟兼具文化、娛樂與休閒的台北城市生活行程。

《消失的法老》VR沉浸體驗 台北「XR沉浸玩家」登場（圖／時藝多媒體提供）

▲透過VR頭顯，XR沉浸玩家《消失的法老》帶領觀眾穿越時空回到古埃及。（圖片版權／excurio）

《消失的法老》VR沉浸體驗 台北「XR沉浸玩家」登場（圖／時藝多媒體提供）

▲XR沉浸玩家《消失的法老》透過VR頭顯，帶領觀眾登上金字塔頂端。（圖片版權／excurio）

走進金字塔禁區：多人時空冒險，親眼見證法老王葬禮
《消失的法老》以1:1尺度重現埃及吉薩高原上最大的金字塔—古夫金字塔，並由虛擬導覽員莫娜帶領參與者展開一趟跨越 4,500 年的沉浸冒險。觀眾將以第一人稱視角行走於建築內部，穿越隱藏通道、深入一般遊客無法進入的王后密室，登上平時無法抵達的金字塔頂端俯瞰整座吉薩高原，親身體會古代建築的壯闊尺度。旅程由金字塔外部地景延伸至尼羅河與下神殿，觀眾將登上神話中的「太陽船」，一路航行回公元前 2500 年的古王國時期，親眼見證法老王古夫的葬禮儀式。

體驗採多人同步走動式VR設計，觀眾能與同伴在同一虛擬空間中同行遊歷金字塔深處。全片場景依據考古研究、建築資料與影像技術精準重建，在高度擬真的視覺與空間音效加成下，整段旅程宛如沉浸於一部史詩級的古埃及實境電影中，開啟一段極致的感官沉浸體驗。

《消失的法老》VR沉浸體驗 台北「XR沉浸玩家」登場（圖／時藝多媒體提供）

▲XR沉浸玩家《消失的法老》帶領觀眾遊尼羅河穿越時空，回到埃及第四王朝。（圖片版權／excurio）

《消失的法老》VR沉浸體驗 台北「XR沉浸玩家」登場（圖／時藝多媒體提供）

▲透過VR頭顯，XR沉浸玩家《消失的法老》帶領觀眾穿越時空回到古埃及。（圖片版權／excurio）

國際巡展作品台北首次亮相
XR沉浸玩家攜手合作HTC旗下的VIVE Arts，引進享譽全球的頂尖沉浸式創作團隊 EXCURIO打造的《消失的法老》，自2022年在巴黎首演以來，於法國、英國、美國、日本等地掀起熱潮。此次台北版本與全球同步，呈現完整敘事與視覺規模，觀眾無需遠行即可體驗國際高規格沉浸式娛樂內容。更多展覽相關消息，請關注XR沉浸玩家官方粉絲團。

《消失的法老》VR沉浸體驗 台北「XR沉浸玩家」登場（圖／時藝多媒體提供）

▲體驗照《消失的法老》開放8歲以上兒童與家人一同體驗。（圖片版權／excurio）

【節目資訊】
《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗
節目日期｜2026年1月29日至9月28日，除夕公休
開放時間｜採場次預約制
週日至週四 10:00-18:00（17:00 最後入場）
週五至週六 10:00-20:00（19:00 最後入場）
節目地點｜XR沉浸玩家(松山文創園區 東向製菸工廠2樓)

主辦單位｜時藝多媒體、XR沉浸玩家
創作單位｜EXCURIO
合作單位｜VIVE Arts
技術支持｜VIVE
獨家售票｜KKday

【票價資訊】
預售票2025/12/10 - 2026/01/28
預售單人票680元/張

展期票2026/01/29 - 2026/09/28
展期單人票800元/張
展期平日多人票（2～8人）750元/張
展期假日多人票（4～8人）750元/張

官方粉絲團

購票連結

12/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

中式飛馬刺繡、花卉玉鐲包超美！夏姿春夏馬術與嬉皮交織「東方浪漫」

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

定期定額ETF人氣王出爐　一表看上半年漲幅前10大

每天提早40分鐘到公司　22歲女員工因為「上班太早到」被開除

28藍委推助理費除罪化　他列國民黨今年11人涉詐領、金額破6000萬

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

防馬防部洗錢案重演　陸軍啟動全軍清查「尚無發現新案例」

傳陳水扁將主持節目　他曝抓住賴清德「1弱點」：沒在怕

【監視器曝光】台北女租車暴衝「撞進停車場」！　柵欄、繳費機全撞毀

